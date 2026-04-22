Kindle漫画セール情報「推し漫」 第113回
祝完結＆アニメ第4期決定！『とある科学の超電磁砲』原作漫画がほぼ60%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月22日 17時00分更新
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『とある魔術の禁書目録』の外伝スピンアウト作『とある科学の超電磁砲』の原作コミックが、アバウト60%オフでセール中です！ と、言いますのも巻によって割引率が違うため、ずばっと何％引きと言えないのです。最新刊第20巻はセール対象外ですが、10%引きで、既刊全20巻の合計金額と値引き額を勘案すると、だいだい60%引きです。
そもそも現在開催中の「カドカワ祭ゴールデン2026 第1弾 」は、対象タイトルが50%引きというものなので、本作は結構破格のお値引きになっているのです。
本作、「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号（2026年3月27日発売）」にて、連載19年の歴史に幕を下ろし完結を迎えました。既刊は20巻ですが、たぶん今後発売される第21巻の刊行を持って最終巻となるのだと思います。
アニメの第4期放送も控えていますし、今年は「超電磁砲」、いろいろ盛り上がりそうです。未読の方はこの機会にぜひ！
女子ワチャとシリアス展開と派手なバトルのバランスが魅力なのよね
とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲
冬川 基 (著), 鎌池 和馬 (原作), はいむら きよたか (キャラクターデザイン)
全20巻（続巻）
7,294円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
超電磁砲も、初出が2007年2月なので、もう19年前。とはいえ、今読んでもまったく古くささを感じさせません。原作漫画は、「幻想御手（レベルアッパー）」編（第1巻 - 第3巻）、「妹達（シスターズ）」編（第4巻 - 第7巻）、「大覇星祭」編（第7巻 - 第10巻）、「天賦夢路（ドリームランカー）」編（第11巻 - 第13巻）、「獄門開錠（ジェイルブレイカー）」編（第14巻 - 第16巻）、第17巻から第20巻は「御坂美琴、一年生」編と、ある程度章立てでストーリーが分かれていて、今後発売予定の第21巻が完結巻になると思われます。
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