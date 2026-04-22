祝完結＆アニメ第4期決定！『とある科学の超電磁砲』原作漫画がほぼ60%オフ！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

『とある魔術の禁書目録』の外伝スピンアウト作『とある科学の超電磁砲』の原作コミックが、アバウト60%オフでセール中です！ と、言いますのも巻によって割引率が違うため、ずばっと何％引きと言えないのです。最新刊第20巻はセール対象外ですが、10%引きで、既刊全20巻の合計金額と値引き額を勘案すると、だいだい60%引きです。

そもそも現在開催中の「カドカワ祭ゴールデン2026 第1弾 」は、対象タイトルが50%引きというものなので、本作は結構破格のお値引きになっているのです。

本作、「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号（2026年3月27日発売）」にて、連載19年の歴史に幕を下ろし完結を迎えました。既刊は20巻ですが、たぶん今後発売される第21巻の刊行を持って最終巻となるのだと思います。

アニメの第4期放送も控えていますし、今年は「超電磁砲」、いろいろ盛り上がりそうです。未読の方はこの機会にぜひ！

女子ワチャとシリアス展開と派手なバトルのバランスが魅力なのよね

とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲

冬川 基 (著), 鎌池 和馬 (原作), はいむら きよたか (キャラクターデザイン)

全20巻（続巻）

7,294円

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

人口230万人の超能力開発都市で最強クラスの電撃使い・御坂美琴が、勝気な性格と圧倒的な力で学園都市の闇に挑むスピンオフ学園SF。主人公である御坂美琴は、学園都市に7人しかいない「レベル5能力者」の第3位。通称「超電磁砲(レールガン)」。電撃を自在に操り、コインを音速の3倍で撃ち出す。活発で正義感は強いが、カエルのマスコットとか子供っぽいものが大好き。後輩の白井黒子はテレポート能力者で、美琴を「お姉様」と崇拝してる風紀委員。黒子の同僚の初春飾利と、無能力者だけど明るい佐天涙子。4人の日常は、学園都市の裏側で起きる事件に巻き込まれていく。



超電磁砲も、初出が2007年2月なので、もう19年前。とはいえ、今読んでもまったく古くささを感じさせません。原作漫画は、「幻想御手（レベルアッパー）」編（第1巻 - 第3巻）、「妹達（シスターズ）」編（第4巻 - 第7巻）、「大覇星祭」編（第7巻 - 第10巻）、「天賦夢路（ドリームランカー）」編（第11巻 - 第13巻）、「獄門開錠（ジェイルブレイカー）」編（第14巻 - 第16巻）、第17巻から第20巻は「御坂美琴、一年生」編と、ある程度章立てでストーリーが分かれていて、今後発売予定の第21巻が完結巻になると思われます。