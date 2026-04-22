Amazonセール情報大紹介！ 第1669回
安いテレビは“何を求めるか”で決まる。ネットも地デジも困らない32型が2万円台
2026年04月22日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善 32インチ液晶テレビ「QRK-32WHDST」をチェック！
山善の液晶テレビ「QRK-32WHDST」がAmazonでタイムセール対象。参考価格30,580円のところ、20％オフの24,500円で販売中。
安いテレビは、「どこを我慢するか」で選ぶことが多い。画質なのか、機能なのか、それとも使い勝手なのか。安さだけで選ぶと、「こんなはずじゃなかった」と思うこともある。
このモデルは、画質は割り切りつつ、ネット動画や録画などの普段使いの部分はちゃんと残してある。いまはセールで価格も下がっているので、「とりあえず使える1台」を探しているなら、わりといいタイミング。
①テレビもネットも、これ1台で済む
地デジやBS・110度CSに対応したWチューナーに加え、Google TVを搭載。YouTubeやNetflix、Prime Videoといったネット動画もそのまま見られるので、テレビと配信を行き来する使い方でも、これ1台で完結しやすい。
②録画も一応できる、この価格帯なら十分
外付けHDD（別売）で録画に対応し、視聴中に裏番組の録画もできる。同時録画はできないが、「見逃したくない番組がある」程度ならこれで足りる。操作感は価格相応だが、普段使いで困る場面は少ない。
③画質は割り切り、そのぶん価格に回している
解像度はハイビジョン（1366×768）だが、IPSパネルで視野角は広く、斜めから見ても色の変化は少ない。高精細な映像には向かないが、普段のテレビや動画を見るぶんには十分。
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