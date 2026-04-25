Kindle Unlimitedで『黄泉のツガイ』『「海洋堂」半世紀フィギュア大図鑑』が読み放題中！

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「山奥の小さな村落に住む少年のユルは、野鳥を狩り、大自然の中で静かに暮らしていた。しかしユルの双子の妹のアサは、何故か村の奥にある牢の中で「おつとめ」を果たしているという。それはまるで幽閉されているかのように……。穏やかな村に浮かぶ不自然な謎、この村に隠された秘密とは一体……!? 未曾有のツガイバトルここに開幕!!」

『黄泉のツガイ 1巻』

著者：荒川弘

出版社：スクウェア・エニックス（デジタル版ガンガンコミックス）