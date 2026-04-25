Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第18回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『黄泉のツガイ』『「海洋堂」半世紀フィギュア大図鑑』が読み放題中！
2026年04月25日 17時00分更新
今なら30日間無料体験あり！
「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
執筆現在、Kindle Unlimitedは30日間無料体験が可能です。500万冊以上を自由に手に取れる利便性を一度体験してみませんか？
アニメ放送中の人気漫画も読み放題！
「山奥の小さな村落に住む少年のユルは、野鳥を狩り、大自然の中で静かに暮らしていた。しかしユルの双子の妹のアサは、何故か村の奥にある牢の中で「おつとめ」を果たしているという。それはまるで幽閉されているかのように……。穏やかな村に浮かぶ不自然な謎、この村に隠された秘密とは一体……!? 未曾有のツガイバトルここに開幕!!」
『黄泉のツガイ 1巻』
著者：荒川弘
出版社：スクウェア・エニックス（デジタル版ガンガンコミックス）
「フィギュアメーカー・海洋堂の創業50周年記念ムック。一大ブームを巻き起こした「チョコエッグ」の動物フィギュアから、動く仏像フィギュアなどの最新可動フィギュアまで、図鑑風に一挙紹介する」
※電子版には付録のフィギュアおよびポスターは付きません。※P194のプレゼントにはご応募いただけません。
「学研ムック 「海洋堂」半世紀フィギュア大図鑑」
監修：海洋堂
出版社：学研プラス
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