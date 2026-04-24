500万冊超が読み放題！ Amazonの「Kindle Unlimited」を30日間無料体験しよう

「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。

月額980円でサービスに登録すれば、Kindle Unlimitedのバッジが付いている500万冊以上の書籍が読み放題になります。そのなかには人気マンガや雑誌も含まれています！ ダウンロードした書籍はスマホ、タブレット、PC、Macの各Kindleアプリで読めるのも魅力です。もちろんKindle端末でもOK。

Kindle Unlimited最大のメリットは、「ちょっと興味はあるけれど、もし購入して自分に合わなかったら……？」というリスクを排除できること。気になるタイトル、ジャンルがあれば気軽に手を出して、合わなかったら即閉じて別の一冊を手に取れば良いわけです。読み放題ならではの使い勝手と言えるでしょう。

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「鎌倉の片隅でひっそりと営業をしている古本屋「ビブリア古書堂」。そこの店主は古本屋のイメージに合わない、若くきれいな女性だ。だが、初対面の人間とは口もきけない人見知り。接客業を営む者として心配になる女性だった。だが、古書の知識は並大抵ではない。人に対してと真逆に、本には人一倍の情熱を燃やす彼女のもとには、いわくつきの古書が持ち込まれることも。彼女は古書にまつわる謎と秘密を、まるで見てきたかのように解き明かしていく。これは栞子と奇妙な客人が織りなす、“古書と秘密”の物語である」

『ビブリア古書堂の事件手帖 ～栞子さんと奇妙な客人たち～』

著者：三上延

出版社：KADOKAWA（メディアワークス文庫）