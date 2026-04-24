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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第17回

あのベストセラーシリーズも月額980円で読める

500万冊超が読み放題！ Amazonの「Kindle Unlimited」を30日間無料体験しよう

2026年04月24日 17時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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Amazonの読み放題サービス「Kindle Unlimited」は30日間の無料体験が可能。ユーザーによっては「お得なプラン」が表示されていることも！

月額980円で500万冊以上が読み放題！

　「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。

「Kindle Unlimited」を試してみる
 

　月額980円でサービスに登録すれば、Kindle Unlimitedのバッジが付いている500万冊以上の書籍が読み放題になります。そのなかには人気マンガや雑誌も含まれています！　ダウンロードした書籍はスマホ、タブレット、PC、Macの各Kindleアプリで読めるのも魅力です。もちろんKindle端末でもOK。

　Kindle Unlimited最大のメリットは、「ちょっと興味はあるけれど、もし購入して自分に合わなかったら……？」というリスクを排除できること。気になるタイトル、ジャンルがあれば気軽に手を出して、合わなかったら即閉じて別の一冊を手に取れば良いわけです。読み放題ならではの使い勝手と言えるでしょう。

　執筆現在、Kindle Unlimitedは30日間無料体験が可能です。500万冊以上を自由に手に取れる利便性を一度体験してみませんか？

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あのベストセラーや人気雑誌も読み放題！

「鎌倉の片隅でひっそりと営業をしている古本屋「ビブリア古書堂」。そこの店主は古本屋のイメージに合わない、若くきれいな女性だ。だが、初対面の人間とは口もきけない人見知り。接客業を営む者として心配になる女性だった。だが、古書の知識は並大抵ではない。人に対してと真逆に、本には人一倍の情熱を燃やす彼女のもとには、いわくつきの古書が持ち込まれることも。彼女は古書にまつわる謎と秘密を、まるで見てきたかのように解き明かしていく。これは栞子と奇妙な客人が織りなす、“古書と秘密”の物語である」

ビブリア古書堂の事件手帖 ～栞子さんと奇妙な客人たち～
著者：三上延
出版社：KADOKAWA（メディアワークス文庫）

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「本とコミックの娯楽マガジン『ダ・ヴィンチ』2026年5月号の第1特集は、「伊藤潤二、恐怖と品格」。1986年、「富江」が『月刊ハロウィン』（朝日ソノラマ）新人漫画賞「楳図賞」で佳作を受賞し、デビューした伊藤潤二さん。その後、「道のない街」「首吊り気球」や、「双一」シリーズ、『うずまき』など、数多の名作を生みだし続けてきた。
　その怖くて美しい物語世界は、日本のみにとどまらず海外にも波及し、世界で最も権威のあるマンガ賞のひとつである米国アイズナー賞をはじめとした数々の賞を受賞するなど、国際的にも高い人気を得ている。画業40年を迎えられた今改めて、世界中を虜にする「マンガ家・伊藤潤二」の世界に足を踏み入れたい」

ダ・ヴィンチ　2026年5月号
著者：ダ・ヴィンチ編集部
出版社：KADOKAWA

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