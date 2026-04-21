「メタモン」で彩られたSwitch 2用ホリパッドがAmazonで予約受付中！ これで「ぽこポケ」遊びたいな……

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ホリのNintendo Switch 2用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤードホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 METAMON」の予約を受け付けている。発売日は2026年4月30日。参考価格は5480円だが、執筆時点では9％オフの4982円で購入できる（4月21日時点）。

「メタモン」ファン必見のコントローラー！

本製品は、「ポケットモンスター」に登場する「メタモン」をテーマとしたNintendo Switch 2用コントローラー。メタモンのイラストが施されているのが特徴だ。そのほか、ゲームチャットを呼び出せるCボタンや連射/連射ホールド機能なども備える。

メタモンを愛するすべての人に触ってほしい一台だ。気になる人は予約してみてはいかがだろうか。