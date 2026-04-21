コスパ重視ならコレ！ RTX 3050搭載のASUS製15.6型フルHDゲーミングノートがタイムセールで13万円台！

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ASUSの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの15.6型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A15 FA506NCQ」が販売中だ。過去価格は15万9800円だが、タイムセールにより13％オフの13万9800円で購入できる（4月21日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 170」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

15万円未満のゲーミングノートを探している人へ

ユーザーレビューを見ると、「ブラウザーを何個も立ち上げてもサクサク動く」「起動が速いからストレスフリー」といった声が寄せられている。

15万円未満の価格帯で、ゲームや仕事、動画編集などの用途を難なくこなせるゲーミングノートPCが欲しい……。コスパ重視のモデルを探している人におすすめできそうだ。タイムセール中は13万円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。