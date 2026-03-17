スクウェア・エニックスは3月17日、「ドラゴンクエスト」シリーズ新作スマートフォン向けローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ（スマグロ）」の事前登録をApp Store/Google Playで開始した。

本作は「ドラゴンクエスト×直感＆爽快フィールドバトル」と銘打たれた作品。直感操作でモンスターの群れを斬ってかわして必殺技で一気に“吹っ飛ばす”のが特徴だ。ランダムに出現する「冒険スキル」の選択で毎回違った成長と戦略が楽しめるという。

事前登録開始にあわせ、最新のゲーム画面を使用したゲーム紹介PVも公開。ナレーションはナビゲートキャラクター・マル役の古川登志夫さんが担当している。

また、公式X（Twitter）では3月18日よりプレゼントキャンペーンも実施予定。応募は3月24日までで、公式アカウントのフォローと対象の投稿をリポストすればOK。「メタリックモンスターズ バトル スライム」が2名と、「ドットフィールド ピンバッジ 9種ボックス」が3名にそれぞれ当たる。

なお、App Storeでは7月31日リリース予定と書かれているが、それは実際の日程と異なるとのこと。正式な配信日は後日発表となるので、楽しみにして待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ

ジャンル：ローグライトRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：KLabGames

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

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※画面および映像はすべて開発中のものです。