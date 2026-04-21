約60gの軽量が正義すぎる！ ワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」がタイムセールで25％オフ

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Logicool Gのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」が販売中だ。過去価格は2万5157円だが、タイムセールにより25％オフの1万8980円で購入できる。

本製品は、独自のハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」を搭載するワイヤレスゲーミングマウス。最軽量の約60gに加え、有線以上のスピードを誇るLIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、8000Hzのポーリングレート、約95時間の連続使用などが特徴となっている。

「軽いは正義」を体感できるゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、「軽いマウスは正義」「快適なワイヤレス」「まったく疲れない」といった声が寄せられている。タイムセール期間中は2万円を切る価格で購入できるため、eスポーツ系タイトルで勝利を制したい人はチェックしてみては？