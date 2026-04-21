Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第229回
約60gの軽量が正義すぎる！ ワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」がタイムセールで25％オフ
2026年04月21日 19時00分更新
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Logicool Gのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」が販売中だ。過去価格は2万5157円だが、タイムセールにより25％オフの1万8980円で購入できる。
本製品は、独自のハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」を搭載するワイヤレスゲーミングマウス。最軽量の約60gに加え、有線以上のスピードを誇るLIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、8000Hzのポーリングレート、約95時間の連続使用などが特徴となっている。
「軽いは正義」を体感できるゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると、「軽いマウスは正義」「快適なワイヤレス」「まったく疲れない」といった声が寄せられている。タイムセール期間中は2万円を切る価格で購入できるため、eスポーツ系タイトルで勝利を制したい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G 8000Hz 左右対称 PRO X SUPERLIGHT 2 ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-004WL-BKd 44K DPI 8K ポーリングレート 軽量 60g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ LIGHTSPEED USB Type-C 充電 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
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