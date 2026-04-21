Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第227回
「ヘッドセットは大げさ」と感じるゲーマーへ！ HyperXのゲーミングイヤフォンが12％オフの4830円！
2026年04月21日 18時00分更新
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HyperXの有線ゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXの有線ゲーミングイヤフォン「HyperX Cloud Earbuds 2」が販売中だ。参考価格は5490円だが、執筆時点では12％オフの4830円で購入できる（4月21日時点）。
本製品は、モバイルオーディオ用に最適化された14mmドライバーを採用するゲーミングイヤフォン。LサイズからXSサイズまでの4種類のイヤーピースのほか、保管と持ち運びができるハードシェルケース、薄いL型プラグ、内蔵マイクなどが特徴となっている。
外出先で使いたい人やヘッドセットが苦手な人におすすめ
ユーザーレビューを見ると、「密閉しすぎないため、周りの音もしっかり聴ける」「FPSの足音も聴こえやすい」「比較的安価」といった声が寄せられている。ヘッドセットの閉塞感が苦手な人や、外で携帯ゲーム機を遊んだり音楽を聴いたりしたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|HyperX Cloud Earbuds 2有線 ゲーミングイヤホン ブラック インラインマイク Nintendo Switch メーカー 2年保証 在宅勤務 テレワーク ビデオ会議 リモートワーク 70N24AA
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