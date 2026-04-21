「ヘッドセットは大げさ」と感じるゲーマーへ！ HyperXのゲーミングイヤフォンが12％オフの4830円！

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HyperXの有線ゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXの有線ゲーミングイヤフォン「HyperX Cloud Earbuds 2」が販売中だ。参考価格は5490円だが、執筆時点では12％オフの4830円で購入できる（4月21日時点）。

本製品は、モバイルオーディオ用に最適化された14mmドライバーを採用するゲーミングイヤフォン。LサイズからXSサイズまでの4種類のイヤーピースのほか、保管と持ち運びができるハードシェルケース、薄いL型プラグ、内蔵マイクなどが特徴となっている。

外出先で使いたい人やヘッドセットが苦手な人におすすめ

ユーザーレビューを見ると、「密閉しすぎないため、周りの音もしっかり聴ける」「FPSの足音も聴こえやすい」「比較的安価」といった声が寄せられている。ヘッドセットの閉塞感が苦手な人や、外で携帯ゲーム機を遊んだり音楽を聴いたりしたい人におすすめできる。