Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第226回
4K＋量子ドット＋ミニLED＋160Hzの“全部盛り”なのに5万円台で買える！ INNOCN製ゲーミングディスプレー
2026年04月21日 17時30分更新
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INNOCNの27型4Kゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型4Kゲーミングディスプレー「27M2V」が販売中だ。過去価格は7万7999円だが、タイムセールにより27％オフの5万6999円で購入できる（4月21日時点）。
本製品は、4K（3840×2160ドット）のミニLEDバックライトを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは160Hz、応答速度は1ms、パネル方式は量子ドットIPSパネルを採用する。そのほかの特徴は、明暗差のある映像を鮮明に映し出してくれるHDR1000やブルーライト制御、USB Type-C給電（最大90W）、多機能スタンド、冷却ファンの内蔵など。
4K＋ミニLED＋量子ドットの贅沢三昧
ユーザーレビューを見ると、「感動レベルに画像がキレイ」「ヌルヌル動くし、入力遅延も感じない」「色彩がすごい」といった声が寄せられている。ゲームの映像にさらなる彩りをもたらしたい人、4K高リフレッシュレートの恩恵を受けたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|INNOCN 27M2V 27インチ ゲーミングモニター 4K ミニLED モニター 160Hz/144Hz, 1ms応答速度 HDR1000 QD 量子ドット（無輝点保証対応）, HDMI2.1/DP1.4/USB Type-C 90W/USB 3.0/USBA(USBハブ対応), スピーカー内蔵,高さ/左右/回転調整, 銀（2304分割）AMD FreeSync™ Premium
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