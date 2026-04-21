4K＋量子ドット＋ミニLED＋160Hzの“全部盛り”なのに5万円台で買える！ INNOCN製ゲーミングディスプレー

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INNOCNの27型4Kゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、INNOCNの27型4Kゲーミングディスプレー「27M2V」が販売中だ。過去価格は7万7999円だが、タイムセールにより27％オフの5万6999円で購入できる（4月21日時点）。

本製品は、4K（3840×2160ドット）のミニLEDバックライトを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは160Hz、応答速度は1ms、パネル方式は量子ドットIPSパネルを採用する。そのほかの特徴は、明暗差のある映像を鮮明に映し出してくれるHDR1000やブルーライト制御、USB Type-C給電（最大90W）、多機能スタンド、冷却ファンの内蔵など。

4K＋ミニLED＋量子ドットの贅沢三昧

ユーザーレビューを見ると、「感動レベルに画像がキレイ」「ヌルヌル動くし、入力遅延も感じない」「色彩がすごい」といった声が寄せられている。ゲームの映像にさらなる彩りをもたらしたい人、4K高リフレッシュレートの恩恵を受けたい人におすすめだ。