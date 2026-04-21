Kindle漫画セール情報「推し漫」 第112回
ただの異世界ものだと思ったらなるほどこう来たかコメディ『異世界おじさん』既刊全14巻が50%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月21日 17時00分更新
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『異世界おじさん』が既刊全14巻が50%オフのセール中です。4月23日発売の最新刊第15巻は定価ですが、今なら全然追いつくチャンス。アニメも絶好調の話題作です。
タイトルとカバーイラストだけ見ると、よくある異世界転生ものに見えますが、中身はなかなか凝った趣向で、異世界に行って帰ってきた叔父さん（年齢的にもおじさんですが、いわゆる親戚の叔父さんです）を、その甥っ子がYouTuberとして活躍させ、金儲けしようという話。異世界譚自体は叔父さんの回想（魔法でビジョンとして見える）で、現代は舞台というのがミソで、異世界に行っている間、眠っていて時が平成で止まっているセガ好きな叔父さんと、現代的事情を絡めてツッコんでくる甥っ子、加えてエルフ娘に絡まれたりする叔父さんの異世界での活躍といった三元軸で物語が展開するのが面白い。
今なら第3巻まで無料でブラウザーで読めますので、３巻まで読んでみて、気に入ったら残りも一気読みへGO！
▪️異世界おじさん第1巻試し読み
▪️異世界おじさん第2巻試し読み
▪️異世界おじさん第3巻試し読み
作品紹介<
異世界おじさん
殆ど死んでいる (著)
全15巻（続巻） ※最新刊第15巻（832円）は4月23日発売
5,045円 ＋ポイント還元 52 pt (1%)
第1巻〜第14巻
50%オフ
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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