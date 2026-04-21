Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第225回
8000円台ながらも性能は十分！ ゲームや仕事に最適なHyperX製コンデンサーマイクが便利すぎる
2026年04月21日 17時00分更新
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HyperXのコンデンサーマイクをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのコンデンサーマイク「HyperX SoloCast 2」が販売中だ。参考価格は8980円だが、タイムセールにより10％オフの8080円で購入できる（4月21日時点）。
本製品は有線のコンデンサーマイクで、ゲームや配信、オンライン会議の用途に適している。主な特徴は、コンパクトなデザインやワンタッチのミュート操作、周囲の雑音を抑えるショックマウントおよびフォームポップフィルターの内蔵、話者の声にフォーカスする単一指向性など。専用のソフトウェアで音質を自由にカスタマイズできることもポイントだ。
価格以上の性能を備えたコンデンサーマイク
ユーザーレビューを見ると、「シンプルで性能も十分」「クリアな音声をシンプルな環境で使いたい人は満足できるマイク」「ミュート機能が便利」といった声が寄せられている。
1万円を切る価格帯で購入できることと、価格以上の性能が魅力の本製品。ゲームのチャットはもちろん、音声の収録やオンライン会議の用途で活躍できる優れものだ。
|Image from Amazon.co.jp
|HyperX SoloCast 2 コンデンサーマイク USBマイク 内蔵ショックマウント ポップフィルター テレワーク/ストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け PC Mac PS4 PS5対応 ブラック メーカー保証2年間 AR0A0AA
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