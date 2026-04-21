掃除機を出すのが面倒？ それならこれ。置きっぱなしで使えるコードレス掃除機が9,000円台

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【Amazonで割引中】アイリスオーヤマ コードレス掃除機「SCD-161P-W」をチェック！

アイリスオーヤマのコードレス掃除機「SCD-161P-W」がAmazonで割引対象。参考価格15,910円のところ、39％オフの9,770円で販売中。

掃除機をかけない理由って、だいたい決まっている。吸わないからでも重いからでもなく、「出すのが面倒」。このモデルはスタンドに置いておけば、そのまま手に取ってすぐ使える。出し入れの手間がないぶん、掃除の回数も増やしやすい。1万円を切っているなら、とりあえず試してみるのもアリでは。

①床だけで終わらない、2WAYの使いやすさ

このモデルはスティックとして使うだけでなく、ハンディにも切り替えられる。付属のすき間ノズルを使えば、狭い場所や角もそのまま掃除しやすい。床を掃除した流れで気になる場所まで手を伸ばせるので、掃除を途中で止めにくい。

②自走式ヘッドで、押して動かす負担を減らしやすい

自走式パワーヘッドを採用していて、軽い力で前に進みやすい。フローリングだけでなく、カーペットや畳にもそのまま使えるので、部屋ごとに掃除機を持ち替えずに済む。

③ゴミ捨てや手入れまで、面倒をためにくい

ゴミはフタを開けてそのまま捨てられるつくりで、ダストカップや回転ブラシ、排気フィルターは水洗いできる。ブラシも外して手入れしやすいので、髪の毛が絡んだときもすぐ対処しやすい。