Amazonセール情報大紹介！ 第1665回
掃除機を出すのが面倒？ それならこれ。置きっぱなしで使えるコードレス掃除機が9,000円台
2026年04月21日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】アイリスオーヤマ コードレス掃除機「SCD-161P-W」をチェック！
アイリスオーヤマのコードレス掃除機「SCD-161P-W」がAmazonで割引対象。参考価格15,910円のところ、39％オフの9,770円で販売中。
掃除機をかけない理由って、だいたい決まっている。吸わないからでも重いからでもなく、「出すのが面倒」。このモデルはスタンドに置いておけば、そのまま手に取ってすぐ使える。出し入れの手間がないぶん、掃除の回数も増やしやすい。1万円を切っているなら、とりあえず試してみるのもアリでは。
①床だけで終わらない、2WAYの使いやすさ
このモデルはスティックとして使うだけでなく、ハンディにも切り替えられる。付属のすき間ノズルを使えば、狭い場所や角もそのまま掃除しやすい。床を掃除した流れで気になる場所まで手を伸ばせるので、掃除を途中で止めにくい。
②自走式ヘッドで、押して動かす負担を減らしやすい
自走式パワーヘッドを採用していて、軽い力で前に進みやすい。フローリングだけでなく、カーペットや畳にもそのまま使えるので、部屋ごとに掃除機を持ち替えずに済む。
③ゴミ捨てや手入れまで、面倒をためにくい
ゴミはフタを開けてそのまま捨てられるつくりで、ダストカップや回転ブラシ、排気フィルターは水洗いできる。ブラシも外して手入れしやすいので、髪の毛が絡んだときもすぐ対処しやすい。
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