デカい！ 見やすい！ 音もいい！ Lenovoタブレットが33％オフ

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【Amazonタイムセール】Lenovo タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」をチェック！

Lenovoのタブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格59,400円のところ、33％オフの39,800円で販売中。

タブレット選びでは、「安物買いの銭失い」ということもある。とりあえず安いモデルを選んだものの、画面が見づらかったり音が物足りなかったりして、「こんなはずじゃなかった」と感じるパターンだ。

このモデルは、そうした不満が出やすい部分を押さえた構成。12.1インチの高解像度ディスプレイとDolby Atmos対応のスピーカー×4を備え、動画や普段使いでも扱いやすい。

①ペン付属・スマートコネクタ搭載

Lenovo Tab Penが付属し、スマートコネクタも備える構成。動画や電子書籍だけで終わらず、メモを書いたり軽く入力したりと、用途を広げやすい。

②12.1インチ×約530g

12.1インチの大きさはしっかりあるが、本体は約530gで厚さは約6.3mm。持ち歩きには向かないが、机やソファで使うなら収まりがいい。置いて使う場面なら扱いやすいサイズ感だ。

③128GB＋microSD最大2TB

ストレージは128GB、さらにmicroSDは最大2TBまで追加可能。アプリや動画を増やしても詰まりにくい。バッテリーは10200mAhで、使用時間は約13時間。日常的な利用なら充電の頻度を抑えやすい。