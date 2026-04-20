Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第223回
ゲームもAIもこなせる性能！ 長く使うなら、RTX 5070搭載のASUS製16型ゲーミングノートPCがイイかも
2026年04月20日 23時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。価格は27万9800円。
堅牢性も性能も抜群な一台
TUF Gaming A16 FA608UPは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
約17.9mmの薄型ながらも堅牢性が高いボディや強力な冷却システムなど、長く愛用できる魅力が詰まっている本製品。ゲームプレイもAIを駆使した作業もこなせるので、気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R507016GA
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