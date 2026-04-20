Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第222回
280Hz・1msの良スペック！ Amzfast製24.5型WQHDゲーミングディスプレーが24%オフ
2026年04月20日 22時20分更新
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Amzfastの24.5型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレー「AMZG25F6Q Pro」が販売中だ。参考価格は3万7999円だが、タイムセールにより24％オフの2万8998円で購入できる（4月20日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは280Hz、応答速度は1msで、残像感を抑えながら滑らかな映像を表示してくれるという。そのほか、明暗差をはっきり表示してくれるHDR、色彩表現の豊かさ、デスクのスペースを確保してくれるスリム設計のスタンドなども特徴となっている。
ゲームも仕事もこれ一台でOK
ユーザーレビューを見ると、「画質がキレイ」「コスパ抜群」「仕事用としても問題なく使える」といった声が寄せられている。ゲーム特化の性能だけでなく汎用性の高さもポイントになっているようだ。280Hzの高リフレッシュレートにピンときたら購入を検討してみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Amzfast 24.5インチ 280Hz ゲーミングモニター WQHD Fast IPS 1ms(MPRT) 136%sRGB HDR低ブルーライト VRR対応 PS5対応 Adaptive Sync 回転・昇降可能 HDMI2.1FRL×2 DP1.4×1 VESA 100*100 無輝点保証 5年保証 AMZG25F6Q Pro
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