Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第221回
勝利に欠かせない要素が詰まった、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードが販売中
2026年04月21日 07時00分更新
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Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK3HE 60（英語配列）」が販売中だ。価格は2万3980円。
本製品は英語配列の60％ゲーミングキーボード。磁気スイッチや35Kのキー入力レート、ジョイスティックモード、ラピッドトリガー、8000Hzのポーリングレート、ノイズ干渉を抑えてくれる10層構造のPCB設計などが特徴となっている。
十分すぎる性能を備えるゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、「カスタマイズが充実」「打鍵音から操作の良さまで最高」「一般人がゲームをするなら十分すぎる性能」といった声が寄せられている。60％レイアウトやラピッドトリガー、8000Hzポーリングレートなど、PCゲーマーの心を射抜く魅力が多い印象。高みを目指したい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Pulsar Gaming Gears PCMK3HE 60 Hall Effect Magnetic ゲーミング キーボード ANSI 英語配列 61キー 磁気スイッチ 8K Polling Rate【国内正規品】
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