勝利に欠かせない要素が詰まった、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードが販売中

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Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK3HE 60（英語配列）」が販売中だ。価格は2万3980円。

本製品は英語配列の60％ゲーミングキーボード。磁気スイッチや35Kのキー入力レート、ジョイスティックモード、ラピッドトリガー、8000Hzのポーリングレート、ノイズ干渉を抑えてくれる10層構造のPCB設計などが特徴となっている。

十分すぎる性能を備えるゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、「カスタマイズが充実」「打鍵音から操作の良さまで最高」「一般人がゲームをするなら十分すぎる性能」といった声が寄せられている。60％レイアウトやラピッドトリガー、8000Hzポーリングレートなど、PCゲーマーの心を射抜く魅力が多い印象。高みを目指したい人におすすめできそうだ。