ポケモンは4月19日より、「ぽこ あ ポケモン」にて「おおなわとび大会」を開催中だ。フシギダネと遊べるミニゲーム「おおなわとび」を使ったイベントで、跳べた回数に応じて「トロフィー」などの特別なアイテムがもらえる。

すでに遊んだユーザーからは「100回とべた！」「141回跳べれば報酬コンプリートだよ」「2回でも褒めてくれるやさしい世界…」など、報酬をゲットできた人できない人で悲喜こもごもの声が寄せられている。

おおなわとびで上手に飛ぶコツは大きく、①音を出して遊ぶ ②フシギダネのアイコンを見逃さない ③ボタン操作を入れ替えるの3つだ。

①はかなり重要で、なわの「シュッ」という音やフシギダネの音符の出る「ピロリン」という音が、ジャンプする一つの目印になる。音を消して遊んでいる人はハンデを背負ってるようなものなので、必ず音を出すようにしたい。

②は一定回数を越えるとフシギダネが「！」や「汗」のアイコンを出すことがある。それぞれ「速度アップ」「速度ダウン」のサインなので、これが見えたらタイミングをズラす準備をしておこう。

③は人によるが、初期設定では「R」ボタンがジャンプになっている。これをオプションで「走るとはねるの操作」を「いれかえ」にすることで、「B」ボタンを押すとジャンプできるようになる。個人的にはBジャンプのほうが押しやすいと感じたので、うまくいかない人はお試しあれ。

ユーザーのなかには「4416」回跳んだ人や、1万回の大台を目指して2時間近く跳び続け「8404」回を記録した異次元級の猛者たちも。無理せず楽しくイベントを楽しんでほしい。

「おおなわとび大会」は、2026年4月26日4時59分まで開催中。トロフィーを獲得すると日付も記録されるので、1年後トロフィーを並べたい人は忘れずに遊んでおこう。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

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