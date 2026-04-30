「ぽこ あ ポケモン」ヤミラミ宝石集めイベント開催 キャンプ家具をゲットせよ
ポケモンは4月29日より、「ぽこ あ ポケモン」にて「ヤミラミの宝石集め」を開催中だ。くらやみポケモンのヤミラミが登場し、「あかいクリスタルのカケラ」を集めることで宝石探しをモチーフにした家具などのアイテムと交換できる。
すでに遊んだユーザーからは「ヤミラミとともだちになった！」「64個カケラあればコンプできるな」「キャンプ家具かわいい」「おなべ、センスあるな…」「テントはいっぱいもらっておこう」など、楽しむ声が寄せられている。
イベント内容としては、ポケモンセンター前に現れたヤミラミに話しかけ、どこでもいいので「ゆめしま」へ行く（※ウェンディのぬいぐるみから行くと吉という声も）。するとゆめしま内の洞窟に普段は見かけない「赤いクリスタル」があるので、いわくだきで破壊し、カケラを回収しよう。
ユーザーの反応を見ると、1個しかなかったという人から10個以上あったという人まで個人差があるようだった。ポケモンセンターにいるヤミラミと話すと、アイテム交換でキャンプ家具をゲットできる。
ヤミラミが出現する生息地「宝さがしセット」は、「ぼうけんセット」「ちずとコンパス」「ざいほう」の3つを組み合わせるとできる。それ以外の家具もぜひゲットしておくといい。
なお、力技になるが壊す前の赤いクリスタルを「しりょう」として写真に撮り、ポケモンセンター内の3Dプリンターで複製すれば大量にカケラをゲット可能。その際はレアポケメタルが必要になるので、どちらが貴重か判断してやるといいだろう。
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年3月5日）
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2026 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります