ポケモンは4月29日より、「ぽこ あ ポケモン」にて「ヤミラミの宝石集め」を開催中だ。くらやみポケモンのヤミラミが登場し、「あかいクリスタルのカケラ」を集めることで宝石探しをモチーフにした家具などのアイテムと交換できる。

すでに遊んだユーザーからは「ヤミラミとともだちになった！」「64個カケラあればコンプできるな」「キャンプ家具かわいい」「おなべ、センスあるな…」「テントはいっぱいもらっておこう」など、楽しむ声が寄せられている。

イベント内容としては、ポケモンセンター前に現れたヤミラミに話しかけ、どこでもいいので「ゆめしま」へ行く（※ウェンディのぬいぐるみから行くと吉という声も）。するとゆめしま内の洞窟に普段は見かけない「赤いクリスタル」があるので、いわくだきで破壊し、カケラを回収しよう。

ユーザーの反応を見ると、1個しかなかったという人から10個以上あったという人まで個人差があるようだった。ポケモンセンターにいるヤミラミと話すと、アイテム交換でキャンプ家具をゲットできる。

ヤミラミが出現する生息地「宝さがしセット」は、「ぼうけんセット」「ちずとコンパス」「ざいほう」の3つを組み合わせるとできる。それ以外の家具もぜひゲットしておくといい。

なお、力技になるが壊す前の赤いクリスタルを「しりょう」として写真に撮り、ポケモンセンター内の3Dプリンターで複製すれば大量にカケラをゲット可能。その際はレアポケメタルが必要になるので、どちらが貴重か判断してやるといいだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。