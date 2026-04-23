ポケモンは4月23日、Nintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」について、不具合修正を主とする更新データ（Ver.1.0.4）を配信した。

お知らせによると、ゲーム内イベント開催中でも「ポケモンセンター」をひっこし可能になったほか、特定の手順を行うと「デカヌおやかた」などを連れ歩きできなくなる不具合などを修正したとしている。内容は以下の通りだ。

【改善対応】

●ゲーム内イベントの開催中に「ポケモンセンター」をひっこしできるようにしました。



【不具合修正】

●「ドンヨリうみべの街」で、「食べものを 置こう！」のおねがいごとが特定の状況下で進められない。

●「ドンヨリうみべの街」で、特定の手順を行うと「プールを直そう！」のおねがいごとが発生しない。

●「ドンヨリうみべの街」で、おねがいごと「プールを直そう！」のクリア後、「ピンプク」を連れ歩きできないことがある。

●「キラキラうきしまの街」のおねがいごと「ポケモンセンターをめぐろう！」で、特定の手順を行うと、「デカヌおやかた」を連れ歩きできなくなり、おねがいごとが進められない。

●特定の手順を行うと、「モジャンボはかせ」が出現しなくなる。

●特定のポケモンが出現待ちの状態になっていると、ほかのポケモンが出現しないことがある。

●特定の手順を行うと、「うすチュウ」「シェフバリス」「デカヌおやかた」を街から移動できず、お願いごとが進められない。

●特定の状況で、「ひっこしキット・たてかえ」を拾うと、壊せない足場が残ってしまう。

●特定のセーブデータで「ポケモンセンター」のパソコンにアクセスすると、ゲームが停止する。

●ゲーム内イベントの開催期間中に、特定の手順で「かいちく」すると、「ポケモンセンター」の飾りが浮いて表示される。

●ゲーム内イベントの開催期間中に、「クラウド島」で「ポケモンセンター」での「とりひき」が行われない。

ローカル通信で遊ぶ場合には、更新データのバージョンを揃える必要がある。ゲームを一度終了し、ホーム画面で「＋」ボタンを押して「インターネットで更新」を選び、更新しておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

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