「ぽこポケ」期間限定イベント「おおなわとび大会」4月19日から トロフィーもらえる
ポケモンより発売中のNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」にて、4月19日より「おおなわとび大会」が開催される。
これは、フシギダネに話しかけると遊べるミニゲーム「おおなわとび」を使ったイベント。最高何回とべたかで、トロフィーなど特別なアイテムがもらえるという。
他のプレイヤーの街やクラウド島に集まることで、複数人同時におおなわとびをすることも可能。その場合、参加したプレイヤーのなかで一番多くとんだ回数が記録となる。
一部のユーザーからは「ぽこあの最高難度コンテンツ」「最初に0回で失敗してからやってない…」「2回とベた！フシギダネめっちゃほめてくれて嬉しい」など、苦手だという声も。
すごい人は100回以上とべるという話なので、トロフィーの獲得条件なども気になるところ。おおなわとび自体はすでに遊べるため、今のうちに練習しておくといいだろう。一定回数を超えると速度が変則的になるので注意。イベントは4月19日5時〜4月26日4時59分にかけて開催予定だ。
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年3月5日）
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
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