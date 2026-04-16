ポケモンより発売中のNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」にて、4月19日より「おおなわとび大会」が開催される。

これは、フシギダネに話しかけると遊べるミニゲーム「おおなわとび」を使ったイベント。最高何回とべたかで、トロフィーなど特別なアイテムがもらえるという。

他のプレイヤーの街やクラウド島に集まることで、複数人同時におおなわとびをすることも可能。その場合、参加したプレイヤーのなかで一番多くとんだ回数が記録となる。

一部のユーザーからは「ぽこあの最高難度コンテンツ」「最初に0回で失敗してからやってない…」「2回とベた！フシギダネめっちゃほめてくれて嬉しい」など、苦手だという声も。

すごい人は100回以上とべるという話なので、トロフィーの獲得条件なども気になるところ。おおなわとび自体はすでに遊べるため、今のうちに練習しておくといいだろう。一定回数を超えると速度が変則的になるので注意。イベントは4月19日5時〜4月26日4時59分にかけて開催予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

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