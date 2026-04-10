ポケモンは4月9日、Nintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」にて、人気YouTuberグループ・ドズル社のクラウド島「ドズルじま」に行けるようになったと告知した。「ドズルじま」へ行く手順は以下の通り。

1. 最初の街の環境レベルを「3」まで上げる

2. パソコンから「なぞのゴーグル」を購入

3. 「なぞのゴーグル」をアイテムとして使用

4. じゅうしょ「BVLC 8WX6」を入力

5. バーチャルモードが起動し、ドズルじまへGO

※バーチャルモードの起動にはNintendo Switch Onlineへの加入が必要

クラウド島では、アイテムの持ち出しや破壊などはできないようになっており、主に写真撮影などを楽しむのが目的となる。貴重なアイテムがあれば「しりょう」として写真に撮影し、あとで3Dプリンターで復元できるというメリットも。実際に「ドズルじま」に行ってきたので、そのレポートをお届けする。

クリエイターだけあって、音符ブロックによるテーマソングの演奏エリアも作られていたのはスゴいと感じた。こういうのを作れるようになりたいものです。

岩山をくりぬいて作られたサウナっぽい部屋や、煌びやかで豪勢な門を抜けた先にある占い部屋、マップの端っこに隠された砂と岩の小部屋には、なんとも落ち着きそうなゲーム実況部屋まで用意されていた。

条件さえ満たしていれば誰でも訪れられるので、ぜひ「なぞのゴーグル」をつけて「ドズルじま」へ行ってみてはいかがだろうか。じゅうしょは「BVLC 8WX6」だ。

また、島をクリエイトする様子も動画化されているので、あわせてチェックしてみよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

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