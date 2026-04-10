「ぽこ あ ポケモン」人気YouTuberグループ・ドズル社による「ドズルじま」公開 テーマソングの流れる音符エリアがスゴい！
ポケモンは4月9日、Nintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」にて、人気YouTuberグループ・ドズル社のクラウド島「ドズルじま」に行けるようになったと告知した。「ドズルじま」へ行く手順は以下の通り。
1. 最初の街の環境レベルを「3」まで上げる
2. パソコンから「なぞのゴーグル」を購入
3. 「なぞのゴーグル」をアイテムとして使用
4. じゅうしょ「BVLC 8WX6」を入力
5. バーチャルモードが起動し、ドズルじまへGO
※バーチャルモードの起動にはNintendo Switch Onlineへの加入が必要
クラウド島では、アイテムの持ち出しや破壊などはできないようになっており、主に写真撮影などを楽しむのが目的となる。貴重なアイテムがあれば「しりょう」として写真に撮影し、あとで3Dプリンターで復元できるというメリットも。実際に「ドズルじま」に行ってきたので、そのレポートをお届けする。
クリエイターだけあって、音符ブロックによるテーマソングの演奏エリアも作られていたのはスゴいと感じた。こういうのを作れるようになりたいものです。
岩山をくりぬいて作られたサウナっぽい部屋や、煌びやかで豪勢な門を抜けた先にある占い部屋、マップの端っこに隠された砂と岩の小部屋には、なんとも落ち着きそうなゲーム実況部屋まで用意されていた。
条件さえ満たしていれば誰でも訪れられるので、ぜひ「なぞのゴーグル」をつけて「ドズルじま」へ行ってみてはいかがだろうか。じゅうしょは「BVLC 8WX6」だ。
また、島をクリエイトする様子も動画化されているので、あわせてチェックしてみよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年3月5日）
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
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