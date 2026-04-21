Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第220回
迷ったらコレ！ エレコムのゲーミングキーボード「V-custom VK300S」が60％オフで販売中
2026年04月21日 12時00分更新
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エレコムの有線ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、エレコムの有線ゲーミングキーボード「V-custom VK300S」が販売中だ。参考価格は1万6980円だが、執筆時点では60％オフの6718円で購入できる（4月20日時点）。
本製品はエレコムが手がけたテンキーレスゲーミングキーボードで、競技シーンに最適なサイズやキー配列、反応速度が速い銀軸（スピードリニア）などが特徴。キー入力の応答速度や精度、安定性を高めたゲーミングキーボード用エンジン「ELECOM Wireless S.P.S Engine for Keyboard」も搭載されている。
キーボード選びに迷ったらコレ
ユーザーレビューを見ると、「しっかりした作りなので操作しやすい」「少し触っただけで反応する銀軸がいい」「迷ったらコレ」といった声が寄せられている。eスポーツ系タイトルに適した性能もさることながら、国内メーカーという安心感やコスパの高さも魅力と言えるだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|エレコム ゲーミングキーボード 有線 V-custom VK300S RGB テンキーレス 65%サイズ メカニカル ネオクラッチキーキャップ 銀軸 スピードリニア USBポート搭載 TK-VK300SBK
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