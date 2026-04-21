Amazonセール情報大紹介！ 第1664回
気軽に使えて外音取り込みやマルチポイントにも対応、オーディオテクニカのイヤホンが6,000円台
2026年04月21日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】オーディオテクニカ ワイヤレスイヤホン「ATH-SQ1TW2」をチェック！
オーディオテクニカのワイヤレスイヤホン「ATH-SQ1TW2」がAmazonで割引対象。参考価格10,780円のところ、35％オフの6,986円で販売中。
イヤホン選びで悩むのは、価格と使いやすさのバランス。音質にこだわりすぎる必要はないけれども、安いだけで使いにくいようでは困るという人もいるだろう。
オーディオテクニカの「ATH-SQ1TW2」は、6,000円台に収まる価格ながら、軽さや外音取り込み、マルチポイントに対応。この価格帯で選ぶなら、いま見ておきたい1台。
①約4.15gの軽量設計とコンパクトボディ
イヤホン単体は約4.15gで、前モデルより体積も約10％小さくなっている。耳に収まりやすいサイズ感で、軽くてつけ心地にも配慮された設計。見た目よりも、つけたときの軽さが分かりやすいポイント。
②ヒアスルー／トークスルー／マルチポイント対応
外の音を取り込めるヒアスルーや、人の声を聞き取りやすくするトークスルーに対応。さらにスマホとPCを同時につなげるマルチポイントも備えている。移動中や作業中でも外さず使いやすい。
③Qiワイヤレス充電／低遅延モード／専用アプリ対応
充電ケースはQiのワイヤレス充電に対応し、置くだけで充電できる。低遅延モードや、専用アプリによる操作のカスタマイズ、イコライザー設定なども用意されている。
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