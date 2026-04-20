PC・家庭用ゲーム機に対応！ 4WAY接続対応のゲーミングヘッドセットがタイムセールで23％オフ

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Gvyugkeのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Gvyugkeのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Captain 780」が販売中だ。過去価格は8999円だが、タイムセールにより23％オフの6899円で購入できる（4月20日時点）。

本製品は、2.4GHz・Type-Cアダプター・Bluetooth 5.3・有線接続ができるゲーミングヘッドセット。PlayStation 5をはじめ、XboxやNintendo Switch、PCなどの機種に対応する。そのほか、低遅延の無線接続や耳に優しいイヤーパッド、最大70時間のバッテリー駆動、臨場感あふれるサウンドを提供する50mmスピーカー、ノイズキャンセリングマイクなども特徴となっている。

ゲーミングヘッドセット初心者に打ってつけ

ユーザーレビューを見ると、「コスパがエグい」「耳が痛くなりにくいし疲れにくい」「4つの接続方式があるので用途に応じて使い分けができる」といった声が寄せられている。PCや家庭用ゲーム機に対応するほか、必要十分な機能がそろっているため、ゲーミングヘッドセット入門者におすすめできる。