Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第218回
PC・家庭用ゲーム機に対応！ 4WAY接続対応のゲーミングヘッドセットがタイムセールで23％オフ
2026年04月20日 23時50分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Gvyugkeのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Gvyugkeのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Captain 780」が販売中だ。過去価格は8999円だが、タイムセールにより23％オフの6899円で購入できる（4月20日時点）。
本製品は、2.4GHz・Type-Cアダプター・Bluetooth 5.3・有線接続ができるゲーミングヘッドセット。PlayStation 5をはじめ、XboxやNintendo Switch、PCなどの機種に対応する。そのほか、低遅延の無線接続や耳に優しいイヤーパッド、最大70時間のバッテリー駆動、臨場感あふれるサウンドを提供する50mmスピーカー、ノイズキャンセリングマイクなども特徴となっている。
ゲーミングヘッドセット初心者に打ってつけ
ユーザーレビューを見ると、「コスパがエグい」「耳が痛くなりにくいし疲れにくい」「4つの接続方式があるので用途に応じて使い分けができる」といった声が寄せられている。PCや家庭用ゲーム機に対応するほか、必要十分な機能がそろっているため、ゲーミングヘッドセット入門者におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|ゲーミングヘッドセット ps5 ヘッドセット 4WAY接続 7.1ch サラウンド＜20ms超低遅延ゲームヘッドセット 軽量/ノイズキャンセリングマイク / 50MMドライバー立体音響 / RGB ライト/最大約70時間バッテリー / 急速充電/マイク付き pc ps5 ps4 xboxone対応 (パールホワイト)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第224回
トピックスフルHD環境でゲームや仕事がしたい人に◎ RTX 5060搭載のG TUNEゲーミングPCが26万円台
-
第223回
トピックスゲームもAIもこなせる性能！ 長く使うなら、RTX 5070搭載のASUS製16型ゲーミングノートPCがイイかも
-
第222回
トピックス280Hz・1msの良スペック！ Amzfast製24.5型WQHDゲーミングディスプレーが24%オフ
-
第219回
トピックスeスポーツで勝利を掴みたいなら、大好評の「Razer Viper V4 Pro」がおすすめ
-
第216回
トピックス手の小さい人や子どもでも握りやすい！ Switch 2用のホリパッド TURBO ミニが4月30日に発売
-
第215回
トピックスなにぃ!? 300Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで1.7万円台だとッ!?
-
第214回
トピックスごろ寝しながらゲームがしたい民へ。スマホ・タブレットに対応する有線モバイルコントローラーがおすすめ
-
第213回
トピックスフルHD環境に適したスペック！ RTX 5060 Ti搭載のゲーミングデスクトップPCが25万円切り
-
第212回
トピックス「あつ森」コラボSwitch 2ホリパッドが6月30日に発売、Amazonで予約受付中！
-
第211回
トピックス良スペックの軽量ゲーミングマウスがタイムセールで3000円台！ 充電スタンドつきでこの価格は安いのでは？
- この連載の一覧へ