Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第217回
「手が小さくてちゃんと握れない」の悩み、コンパクトなXbox・PC対応コントローラーが解決してくれます
2026年04月21日 09時00分更新
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Xbox・PC対応のコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Xbox・PC対応のコントローラー「8BitDo Ultimate Mini」が販売中だ。価格は4990円。
本製品は、標準の「8BitDo Ultimate C」よりも約20％の小型化・約10％の軽量化を実現させたコンパクトモデル。発光するRGB照明やホール効果ジョイスティック、インパルストリガーなども特徴となっている。
小さい手でも握りやすいコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「女性の手にもちょうどいいサイズ感」「純正よりも軽く、打鍵感も静かで押しやすい」「コスパ良し」といった声が寄せられている。コンパクトサイズがポイントになっていて、女性や子ども、手が小さい人に好適だ。従来のコントローラーだと大きすぎて握りづらい……。そんな悩みを解決してくれる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|8BitDo Ultimateミニの Xbox 用有線コントローラー、RGB ライティング ファイヤー リング、ホール効果ジョイスティックとトリガー付き、Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10/11 用 - 正式ライセンス(半透明の緑)
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