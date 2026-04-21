「手が小さくてちゃんと握れない」の悩み、コンパクトなXbox・PC対応コントローラーが解決してくれます

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Xbox・PC対応のコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Xbox・PC対応のコントローラー「8BitDo Ultimate Mini」が販売中だ。価格は4990円。

本製品は、標準の「8BitDo Ultimate C」よりも約20％の小型化・約10％の軽量化を実現させたコンパクトモデル。発光するRGB照明やホール効果ジョイスティック、インパルストリガーなども特徴となっている。

小さい手でも握りやすいコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「女性の手にもちょうどいいサイズ感」「純正よりも軽く、打鍵感も静かで押しやすい」「コスパ良し」といった声が寄せられている。コンパクトサイズがポイントになっていて、女性や子ども、手が小さい人に好適だ。従来のコントローラーだと大きすぎて握りづらい……。そんな悩みを解決してくれる一台だ。