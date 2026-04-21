Amazonセール情報大紹介！ 第1663回
ゲーミングモニターを安く済ませたい人の着地点。180Hz×IPSで滑らかに動く、1.4万円のPHILIPSモニター
2026年04月21日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】PHILIPS ゲーミングモニター「EVNIA 24M2N3200L/11」をチェック！
PHILIPSのゲーミングモニター「EVNIA 24M2N3200L/11」がAmazonで割引対象。参考価格16,800円のところ、12％オフの14,750円で販売中。
ゲーミングモニターって、上を見ればキリがないし、安さだけで決めるのも少し不安。60Hzでも使えなくはないけど、動きの速いゲームやスクロールの見え方が気になってくると、そろそろ替えどきかも。
PHILIPSの「EVNIA 24M2N3200L/11」は、180HzとFast IPSで、いまは1.4万円台。見え方は変えたいけど、出費は抑えたい。そういうときに、「よし」と思えるちょうどいいライン。
①180Hz＋0.5msで動きが変わる
180Hzと0.5ms（MPRT）に対応していて、画面を大きく動かしたときでも残像が出にくい。FPSやアクション系だと、視点を振ったときの見え方が変わる。60Hzから替えると、この差は分かりやすい。
②Fast IPSパネルでゲーム以外にも使う
Fast IPSパネルを採用。23.8インチのフルHDでサイズも扱いやすい。視野角も広く、動画や普段の作業にもそのまま使える。ゲーム専用にしなくても使い続けられる。
③電源内蔵＋5年保証
電源は本体に内蔵。HDMIとDisplayPortのケーブルも付属しているので、届いたらそのままつなげば使える。机の下に大きなアダプターを置かずに済むのもポイント。5年保証も付くので、長く使う前提でも選びやすい。
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