Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第216回
手の小さい人や子どもでも握りやすい！ Switch 2用のホリパッド TURBO ミニが4月30日に発売
2026年04月20日 22時01分更新
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Nintendo Switch 2用のホリパッドをチェック
Amazon.co.jpにて、「【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2 カシス」の予約を受付中だ。発売日は2026年4月30日。参考価格は3280円だが、執筆時点では9％オフの2982円で購入できる（4月20日時点）。
小さい手でも握りやすいコンパクトサイズが◎
本製品は、従来のホリパッド（約15.5cm）よりも約7cm小さくなったコンパクトモデル。ミニサイズなうえに丸みもあるため、小さい手でも握りやすくなっている。そのほか、連射／連射ホールド機能やゲームチャットを呼び出せるCボタン、有線接続なども特徴だ。自分の手にマッチするコントローラーや子ども用のコントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch™ 2 カシス
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