ここまで速くする必要ある？2.5GbEと10Gbpsに100W給電まで詰め込んだBelkinのハブ

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Belkin USB-C 8-IN-1 マルチポート「INC024fqBK」をチェック！

BelkinのUSB-C 8-IN-1 マルチポートハブ「INC024fqBK」がAmazonで8,220円で販売中。

USB-Cポートを増やすだけなら、安いハブでもなんとかなる。でも使っていると、モニターがカクつく、データ転送が遅い、有線LANも頭打ち。どこかで引っかかる。

このモデルは、単にポートを増やすだけじゃない。2.5Gbpsの有線LANや10Gbpsの転送に対応していて、その引っかかりを減らせる。

ポートを増やすだけで終わらせない。そこが、このハブの違い。

①HDMIや有線LAN、SDカードまでまとめて使える

HDMIや有線LAN、USB、SDカードまで1台にまとまっているので、ノートPCのUSB-Cポート1つから周辺機器をまとめて接続できる。デスクではモニターやLAN、SDカードやUSBメモリなどをまとめて接続できる。

②4K/60Hz・10Gbps・2.5Gbpsに対応

このモデルは、4K/60Hzの映像出力、10Gbpsのデータ転送、2.5Gbpsの有線LANに対応しているのが特徴。外部ディスプレイへの出力や大容量データの転送、有線LAN接続までまとめて使える。

③最大100W給電でそのまま使い続けられる

最大100WのPower Deliveryに対応していて、周辺機器を接続したままノートPCへ給電できる。ハブを使いながら充電できる。

同じBelkinでも、もう少しポート数を絞ったモデルもある。

AVC021fqBK（5-in-1）

AVC022fqBK（5-in-1）

AVC023fqBK（7-in-1）

全部入りまではいらないなら、このあたりで十分。