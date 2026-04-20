工事なしでここまで変わる。来訪者の顔が見えるパナソニックのドアホンが割引中

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【Amazonで割引中】パナソニック ワイヤレステレビドアホン「VS-SGZ20L」をチェック！

パナソニックのワイヤレステレビドアホン「VS-SGZ20L」がAmazonで割引対象。参考価格16,640円のところ、16％オフの14,000円で販売中。

玄関がチャイムのままだと、誰が来たのか分からないまま出ることになる。工事まではしたくないが、このモデルなら配線をいじらず、ドアホンとして使い始められる。割引されている今なら、入れ替えもしやすい。

①工事不要でそのまま設置

配線工事がいらないのがこのモデルの大きな特徴。玄関子機はワイヤレスで設置でき、親機は家の中の好きな場所で来訪者を確認できる。いまの環境を大きく変えずに設置できるのもポイントだ。

②留守中の録画と夜間対応

呼び出しにすぐ出られないときでも、自動録画機能で来訪者を確認できる。1件あたり3枚の連続画像で、最大100件まで記録可能。さらに玄関子機にはLEDライトを搭載しており、夜の来客でも顔を確認しやすい。昼だけでなく、留守中や夜間の使い勝手にも配慮されている。

③電池長持ちで使い続けやすい

ワイヤレス機器で気になるのが電池交換の頻度。このモデルは玄関子機の電池持続時間が最大約2年とされている。条件によって変わるものの、頻繁に交換する前提ではない。設置したあとも、電池交換に追われにくい。