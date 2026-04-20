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Amazonセール情報大紹介！ 第1659回

6,000円でソニーってアリ？147gで軽くて50時間使える。普段使いならこれで十分

2026年04月20日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】ソニー ワイヤレスヘッドホン「WH-CH520」をチェック！

　ソニーのワイヤレスヘッドホン「WH-CH520」がAmazonで割引対象。参考価格7,700円のところ、22％オフの6,000円で販売中。

　ヘッドホンを買おうと思っても、種類が多くてどれを選べばいいのか分かりにくい。いきなり高いモデルに手を出すのもためらうところ。

　ソニーのワイヤレスヘッドホン「WH-CH520」は、6,000円で手に取りやすく、軽さや電池持ちなど普段使いで気になるポイントを押さえたモデル。イヤホンからの乗り換えや、通勤・作業用に気軽に使えるヘッドホンを探している人なら、一度試してみるのもアリ。

アマゾンでソニー ワイヤレスヘッドホン「WH-CH520」を入手

①軽量147gで長時間でも負担になりにくい

　WH-CH520は約147gと軽く、イヤーパッドには低反撥ウレタンフォームを採用。重さや装着感が気になりにくく、長時間使う場面でも取り入れやすい。イヤホンから乗り換えたい人でも試しやすい作りだ。

②DSEE＋アプリ調整で音のバランスを整えやすい

　高音から低音までバランスよく聞ける設計に加え、DSEEで圧縮音源の高音域を補う。専用アプリでイコライザー調整もできるので、好みに合わせて音の傾向を変えられる。

③最大50時間再生で充電の手間を減らせる

　最大50時間再生に対応し、短時間の充電でも使える。通勤や作業で日常的に使う場合でも、充電の頻度を抑えやすい。マルチポイント接続に対応し、スマホとPCなど2台の機器を同時に接続できる。

アマゾンでソニー ワイヤレスヘッドホン「WH-CH520」を入手
 

・商品名：ワイヤレスヘッドホン「WH-CH520」
・メーカー名：ソニー

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