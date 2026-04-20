10万円でAI PC。本日まで、Vivobook 14という“クセあり”な選択

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【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン「Vivobook 14 X1407QA-PU165W」をチェック！

ASUSのノートパソコン「Vivobook 14 X1407QA-PU165W」が本日までのAmazonタイムセール対象。99,800円で販売中。

“普通のWindowsとは少し違う”。Snapdragon搭載PCを選ぶとき、引っかかるのはそこだ。アプリや周辺機器によっては対応状況を確認しておきたいが、その代わりに電池持ちや価格のメリットは大きい。

Vivobook 14は、AI PCでありながら10万円で手に入る。本日までのセールも含めて、「まずは試す」と割り切って選ぶなら、タイミングとしては悪くない。

①外に持ち出しやすい。14インチでも重すぎない

14インチで約1.49kg。超軽量とまでは言わないが、家の中で移動させたり、たまに持ち出したりするには現実的な重さだ。バッテリー駆動時間も長く、電源を気にせず使いたい人には扱いやすい。

②普段使いはしっかり動く。ただし前提あり

メモリ16GBにSSD 512GBで、ブラウザや文書作成など普段の作業は問題なくこなせる構成。ただしSnapdragon搭載のため、ソフトや周辺機器によっては対応状況を確認しておきたい。

③顔認証やType-C給電で、日常の手間は減らせる

顔認証対応のIRカメラでサインインがスムーズ。USB Type-C給電にも対応しているので、対応充電器やモバイルバッテリーも使いやすい。毎日開いて使うPCとしての扱いやすさはきちんと整っている。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X X1-26-100

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14.0型（1920×1200）

【バッテリー】最大約21.8時間

【重量】約1.49kg

【通信】Wi-Fi 6E／Bluetooth 5.3