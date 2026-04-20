Amazonセール情報大紹介！ 第1658回
10万円でAI PC。本日まで、Vivobook 14という“クセあり”な選択
2026年04月20日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン「Vivobook 14 X1407QA-PU165W」をチェック！
ASUSのノートパソコン「Vivobook 14 X1407QA-PU165W」が本日までのAmazonタイムセール対象。99,800円で販売中。
“普通のWindowsとは少し違う”。Snapdragon搭載PCを選ぶとき、引っかかるのはそこだ。アプリや周辺機器によっては対応状況を確認しておきたいが、その代わりに電池持ちや価格のメリットは大きい。
Vivobook 14は、AI PCでありながら10万円で手に入る。本日までのセールも含めて、「まずは試す」と割り切って選ぶなら、タイミングとしては悪くない。
①外に持ち出しやすい。14インチでも重すぎない
14インチで約1.49kg。超軽量とまでは言わないが、家の中で移動させたり、たまに持ち出したりするには現実的な重さだ。バッテリー駆動時間も長く、電源を気にせず使いたい人には扱いやすい。
②普段使いはしっかり動く。ただし前提あり
メモリ16GBにSSD 512GBで、ブラウザや文書作成など普段の作業は問題なくこなせる構成。ただしSnapdragon搭載のため、ソフトや周辺機器によっては対応状況を確認しておきたい。
③顔認証やType-C給電で、日常の手間は減らせる
顔認証対応のIRカメラでサインインがスムーズ。USB Type-C給電にも対応しているので、対応充電器やモバイルバッテリーも使いやすい。毎日開いて使うPCとしての扱いやすさはきちんと整っている。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X X1-26-100
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14.0型（1920×1200）
【バッテリー】最大約21.8時間
【重量】約1.49kg
【通信】Wi-Fi 6E／Bluetooth 5.3
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