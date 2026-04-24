Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第15回
「あかね噺」「NEEDY GIRL OVERDOSE」
2026春アニメの人気作がアマプラで見放題！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月24日 17時00分更新
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「その身一つで、芸を極めよ――幼い頃から噺家の父・阿良川志ん太（あらかわしんた）の背中を見てその魔法のような落語に魅せられていた桜咲朱音（おうさきあかね）は父が真打昇進をかけて挑んだ大一番の舞台で、衝撃的な事件を目撃する。6年後――そこには、落語界の最高位"真打"を目指して突き進む高校生になった朱音の姿があった。話芸の極致で噺家たちが鎬を削る、本格落語ものがたり――」
©末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会」
「あかね噺」
ボリューム：2エピソード（定期更新）
監督：渡辺歩
出演：永瀬アンナ、江口拓也、高橋李依ほか
「登録者1000万人を記録するトップ配信者の少女、超絶最かわてんしちゃん──通称「超てんちゃん」の活躍を見ない日はない。インターネット、テレビ、ライブを問わず、彼女はファンの歓声の中にいる。そんな超てんちゃんに追いつこうとしているのは、3人の少女による配信者ユニット・カラマーゾフそして、そんな配信者たちの活動とは遠く離れたところに、ヒモの彼氏と同棲しながらコンセプトカフェで働く少女、かちぇの姿がある」
「星のように輝く少女と、輝きに手を伸ばす少女たちが紡ぐ、世界を魅了した“インターネット・エンジェル”の物語と、画面の向こうにいる“あなた”の物語が、ここに幕を開ける――」
©WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
「NEEDY GIRL OVERDOSE」
ボリューム：2エピソード（定期更新中）
監督：中島政興
出演：川口莉奈、椎名桜月、星希成奏、永瀬アンナほか
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