2026春アニメの人気作がアマプラで見放題！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】

プライム会員になれば見放題！

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今回は「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）

2026春アニメも「Amazonプライム・ビデオ」見放題で！

「登録者1000万人を記録するトップ配信者の少女、超絶最かわてんしちゃん──通称「超てんちゃん」の活躍を見ない日はない。インターネット、テレビ、ライブを問わず、彼女はファンの歓声の中にいる。そんな超てんちゃんに追いつこうとしているのは、3人の少女による配信者ユニット・カラマーゾフそして、そんな配信者たちの活動とは遠く離れたところに、ヒモの彼氏と同棲しながらコンセプトカフェで働く少女、かちぇの姿がある」 「星のように輝く少女と、輝きに手を伸ばす少女たちが紡ぐ、世界を魅了した“インターネット・エンジェル”の物語と、画面の向こうにいる“あなた”の物語が、ここに幕を開ける――」

©WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT 「NEEDY GIRL OVERDOSE」

ボリューム：2エピソード（定期更新中）

監督：中島政興

出演：川口莉奈、椎名桜月、星希成奏、永瀬アンナほか

月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になれば、Amazonプライム・ビデオのほかにも、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパーなどが利用可能。さらに会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭にも参加できます。

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