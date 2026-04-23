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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第14回

「ジェームズ・メイの世界探訪」「グレート・エスケープ～無人島からの脱出大作戦～」

グランド・ツアー3人組のファン垂涎の番組をチェック【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】

2026年04月23日 17時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「グランド・ツアー」3人組のファンなら要チェック！

「ジェームズ・メイが凍てつく北国を起点に暖かな南の地を目指す、注目すべき日本縦断の旅が始まる。日出づる国を真に理解するため、名所を巡り、地元の人に会い、麺を食べる」

ジェームズ・メイの世界探訪
ボリューム：15エピソード
監督：トム・ウィッター
出演：ジェームズ・メイほか

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「本シーズンでは、リチャード・ハモンドとトーリ・ベレッチィが難破船に残されたものをうまく活用し、無人島でのサバイバルと文明化を図る。持ち合わせた工学技術を生かし全身全霊で島からの脱出を試みるが、それだけには留まらず島での暮らしさえも快適にしてしまう。本物の戦車や海辺には3階建ての家まで建築し、島での生活を豊かにする。彼らの発明品は脱出に役立つのか、それとも2人は楽園の島から一生出ることはできないのか？」

グレート・エスケープ～無人島からの脱出大作戦～
ボリューム：6エピソード
監督：ジョシュ・ジェイコブス
出演：リチャード・ハモンド、トーリ・ベレッチィほか

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