Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第14回
「ジェームズ・メイの世界探訪」「グレート・エスケープ～無人島からの脱出大作戦～」
グランド・ツアー3人組のファン垂涎の番組をチェック【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月23日 17時00分更新
Amazonプライム・ビデオはプライム会員登録すればOK！
「Amazonプライム・ビデオ」は国内外の映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題。しかも、Amazonプライム会員に登録すればそのまま誰でも使えるコスパ最強のサブスクサービスです。
今回は「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）
「グランド・ツアー」3人組のファンなら要チェック！
「ジェームズ・メイが凍てつく北国を起点に暖かな南の地を目指す、注目すべき日本縦断の旅が始まる。日出づる国を真に理解するため、名所を巡り、地元の人に会い、麺を食べる」
「ジェームズ・メイの世界探訪」
ボリューム：15エピソード
監督：トム・ウィッター
出演：ジェームズ・メイほか
「本シーズンでは、リチャード・ハモンドとトーリ・ベレッチィが難破船に残されたものをうまく活用し、無人島でのサバイバルと文明化を図る。持ち合わせた工学技術を生かし全身全霊で島からの脱出を試みるが、それだけには留まらず島での暮らしさえも快適にしてしまう。本物の戦車や海辺には3階建ての家まで建築し、島での生活を豊かにする。彼らの発明品は脱出に役立つのか、それとも2人は楽園の島から一生出ることはできないのか？」
「グレート・エスケープ～無人島からの脱出大作戦～」
ボリューム：6エピソード
監督：ジョシュ・ジェイコブス
出演：リチャード・ハモンド、トーリ・ベレッチィほか
月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になれば、Amazonプライム・ビデオのほかにも、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパーなどが利用可能。さらに会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭にも参加できます。
まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第13回
トピックス小説家になろう発作品のアニメも動画配信サービスにお任せ【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
-
第13回
トピックスクルマ好き御用達の定番バラエティーが見放題中！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
-
第12回
トピックス「ジャンプ＋」の人気作『マリッジトキシン』がアニメ化！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
-
第11回
トピックスリメイク版「北斗の拳」を世界独占配信中！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
-
第10回
トピックス劇場版『名探偵コナン』過去作を続々公開中【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
-
第9回
トピックス荒川弘が描く最新幻怪ファンタジーがアニメ化！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
-
第8回
トピックス「Amazonらくらくベビー」は出産準備中＆子育てビギナー家族を救う特典がいっぱい！
-
第8回
トピックス「Amazonプライム・ビデオ」はプライム会員特典だから実質無料!? コスパ最強のエンタメ体験をお約束！
-
第7回
トピックス「Amazon Kids+」は親の不安を解消＆子どもは喜ぶ画期的知育サービス
-
第6回
トピックスAmazonを学割感覚で使い倒せる「Prime Student」は今が登録チャンス！
- この連載の一覧へ