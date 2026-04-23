Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第13回
「グランド・ツアー」「ジェレミー・クラークソン 農家になる」
クルマ好き御用達の定番バラエティーが見放題中！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月23日 17時00分更新
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トップギアの“あの”3人が世界を股にかけて大騒ぎ
「ジェレミー・クラークソン、リチャード・ハモンド、ジェームズ・メイのトリオが「グランド・ツアー」で復活。番組のテーマは、冒険、刺激、そして友情……？（友というのは、非常にうっとうしい存在でもあると考えるならの話ですが） 自動車をテーマにしたトークを交えつつ、彼らと一緒に世界を股にかける冒険の旅に出かけよう」
「グランド・ツアー」
ボリューム：46エピソード
監督：フィル・チャーチワード
出演：ジェレミー・クラークソン、リチャード・ハモンド、ジェームズ・メイほか
「イギリスでもっとも“らしくない”農夫、ジェレミー・クラークソンが初めての農作業に悪戦苦闘する、涙あり笑いありの1年。不利な天候、自由勝手な動物たち、出来の悪い作物、そして予想外のパンデミック。それらを相手に、寄せ集めの農業仲間と共に立ち向かう。今まで見たこともないジェレミー・クラークソンである」
「ジェレミー・クラークソン 農家になる」
ボリューム：32エピソード
監督：ギャヴィン・ホワイトヘッド
出演：ジェレミー・クラークソンほか
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