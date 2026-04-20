RTX5070が実質20万円前後。ゲーム＋配信まで普通にこなせる【ドスパラ ポイント還元ラッシュ】

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ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」をチェック

ドスパラでは現在、「ポイント還元ラッシュ」を実施中。対象PCを購入すると、モデルごとにポイントが還元される。

最大で10万ポイント還元。値引きではなく、購入後にポイントが付与される形式。Steamウォレットへのチャージにも使える。

また、一部モデルでは電源の無料アップグレードも実施。650Wまたは750W構成が、850W（80PLUS GOLD）へ変更される。

「ポイント還元ラッシュ」おすすめの1台

GALLERIA RA7R-R57-W

基本モデル 224,980円（25,000ポイント還元）

【CPU】Ryzen 7 7700

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD

GeForce RTX 5070とRyzen 7 7700を搭載したデスクトップPC。25,000ポイント還元の対象モデル。ゲーム用途に加え、配信や動画編集などにも対応できる構成。