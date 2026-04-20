いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第125回
RTX5070が実質20万円前後。ゲーム＋配信まで普通にこなせる【ドスパラ ポイント還元ラッシュ】
2026年04月20日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」をチェック
ドスパラでは現在、「ポイント還元ラッシュ」を実施中。対象PCを購入すると、モデルごとにポイントが還元される。
最大で10万ポイント還元。値引きではなく、購入後にポイントが付与される形式。Steamウォレットへのチャージにも使える。
また、一部モデルでは電源の無料アップグレードも実施。650Wまたは750W構成が、850W（80PLUS GOLD）へ変更される。
「ポイント還元ラッシュ」おすすめの1台
基本モデル 224,980円（25,000ポイント還元）
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
GeForce RTX 5070とRyzen 7 7700を搭載したデスクトップPC。25,000ポイント還元の対象モデル。ゲーム用途に加え、配信や動画編集などにも対応できる構成。
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