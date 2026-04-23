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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第13回

「本好きの下剋上」「自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。」

小説家になろう発作品のアニメも動画配信サービスにお任せ【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】

2026年04月23日 17時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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なろう発アニメを2連発

「『本がなければ作ればいい』ひとりの少女の情熱が世界を動かす――魔力を持つ貴族が支配する〈エーレンフェスト〉書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、ローゼマインの闘いが始まる！」
© 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

本好きの下剋上
ボリューム：44エピソード（定期更新中）
監督：本郷みつる
出演：井口裕香、速水奨、中島愛ほか

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「とある乙女ゲームの世界に転生したバーティア。自称悪役令嬢である彼女は完璧すぎる王太子・セシルと婚約することに。しかし――「私は殿下とヒロインの仲を引き裂き、ギャフンされなければならないのですわ！」セシルを幸せにするには、自身の破滅が不可欠だった」

「セシルと『運命の乙女（ヒロイン）』が結ばれるルートで、悪の華となって散ると決めたバーティアは、あの手この手を尽くして悪事をなそうとするが――!?　天真爛漫なバーティアの姿に、日々を退屈に過ごしていたセシルの心は次第に動かされていく。これは彼女の暴走と奮闘を記した、セシルによる婚約者の観察記録」
（C）しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会

自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。
ボリューム：3エピソード（定期更新中）
監督：山元隼一
出演：小林裕介、富田美憂、宮本侑芽ほか

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