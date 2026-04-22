Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第12回
「マリッジトキシン」「左ききのエレン」
「ジャンプ＋」の人気作『マリッジトキシン』がアニメ化！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月22日 17時00分更新
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「ジャンプ＋」連載作品のアニメ化はまだまだ続く!?
「数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける者たち『使い手』。その中でも最強の力と権力を持つとされる五大名家の『毒使い』。その血筋を受け継ぐ青年・下呂ヒカル。裏稼業に身を置き、女性と関わることなく生きてきた彼にとって“結婚”とは縁遠いものであった。しかし、『毒使い』の血を絶えさせないため下呂家の当主は彼の妹に対し、強制的に跡継ぎを産ませることを通告」
「そんな時、下呂は仕事のターゲットとなる凄腕の結婚詐欺師・城崎メイと出会う。後継ぎ問題を解決し妹を守るため、自らが結婚することを思いついた下呂は、その場で城崎に結婚の手伝いを依頼する。『――そんな提案（プロポーズ）、初めて』かくして、凄腕結婚詐欺師・城崎をアドバイザーに、一流の殺し屋・下呂は人生初の超難関ミッション『婚活』を始めることとなり……!? 目指すは最高の結婚……殺し屋×結婚詐欺師の最強バディが挑む、世界一ハードな婚活バトルアクションが幕を開ける!!」
「マリッジトキシン」
ボリューム：2エピソード（定期更新中）
監督：堀元宣
出演：石谷春貴、若山詩音、永瀬アンナほか
「高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが──」
©かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会」
「左ききのエレン」
ボリューム：2エピソード（定期更新中）
監督：鈴木利正
出演：千葉翔也、内山夕実、石川由依ほか
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