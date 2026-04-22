「ジャンプ＋」の人気作『マリッジトキシン』がアニメ化！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】

「Amazonプライム・ビデオ」は国内外の映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題。しかも、Amazonプライム会員に登録すればそのまま誰でも使えるコスパ最強のサブスクサービスです。

今回は「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）

「ジャンプ＋」連載作品のアニメ化はまだまだ続く!?

月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になれば、Amazonプライム・ビデオのほかにも、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパーなどが利用可能。さらに会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭にも参加できます。

まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！