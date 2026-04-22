Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第11回
「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」「異世界のんびり農家2」
リメイク版「北斗の拳」を世界独占配信中！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月22日 17時00分更新
「異世界のんびり農家」は見放題独占配信中！
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新たな「北斗の拳」を世界独占配信中
「199X年、世界は核の炎につつまれた!! 海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命が絶滅したかにみえた……。だが……人類は死滅していなかった……!! 荒廃した世界の大地の上で、人々は希望を繋ぎ、水や食料を求め必死に生きようとしていた。しかしその願いは、暴力によって踏みにじられる。この世界は、力だけがすべてを支配し、弱き者は蹂躙されるのみ」
「そんな絶望の淵に、一人の男が現れる。彼は胸に7つの傷を持つ、伝説の暗殺拳“北斗神拳”の伝承者・ケンシロウ。婚約者のユリアを奪った宿敵・シンを追い、荒野をさすらう彼は、虐げられし者たちの叫びに応え、希望の光をともしてゆく。彼の前に立ちはだかるのは、世紀末の乱世を生き延び、野心と欲望を剥き出しにした強者たち。略奪と殺戮が渦巻く世紀末、ケンシロウは人々の祈りさえ届かぬ狂った世界をその拳で切り拓く！」
©武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」
ボリューム：4エピソード（定期更新中）
監督：前田洋志
出演：武内駿輔、山下大輝、M・A・Oほか
「孤独な闘病生活の末、命を落とした街尾火楽（ヒラク）。神様から第二の人生を与えられ、念願の農業生活を始めようと意気込むが……身体一つで送り出されたのは、魔物だらけの深い森のど真ん中。頼りになるのは、前世で得た知識と、神様から授かった「万能農具」の力のみ」
「それでも試行錯誤しながら自分の土地を切り拓いていく火楽のもとには、吸血鬼やエルフに天使、果てはドラゴンまでが集い、やがて彼の住処は村へと発展していく。のんびりほどほど賑やかに、楽しくドタバタ和やかに、笑顔の絶えない異世界農業ライフ、「大樹の村」へ、ようこそ！
「異世界のんびり農家」
ボリューム：14エピソード（定期更新中）
監督：倉谷涼一
出演：阿部敦、下地紫野、洲崎綾ほか
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