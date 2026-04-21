Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第10回
「劇場版 名探偵コナン 100万ドルの五稜星」「劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像」
劇場版『名探偵コナン』過去作を続々公開中【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月21日 19時00分更新
1万本以上からお気に入りを見つけよう！
「Amazonプライム・ビデオ」は国内外の映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題。しかも、Amazonプライム会員に登録すればそのまま誰でも使えるコスパ最強のサブスクサービスです。
今回も「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）
Amazonで見放題のアニメシリーズをチェック！
「北海道・函館にある斧江財閥の収蔵庫に、怪盗キッドからの予告状が届いた。今回キッドが狙うのは、幕末を生きた新選組副長・土方歳三にまつわる日本刀だという。ビッグジュエルを追い求めるキッドが、なぜ刀を狙うのか……？ 一方、西の名探偵・服部平次とコナン達も、函館で開催される剣道大会の為に現地を訪れており、犯行予告当日、平次がキッドの変装を見事見破り追い詰めるが……!?」
「時を同じくして、胸に十文字の切り傷がつけられた遺体が函館倉庫街で見つかる。捜査線上に浮かび上がったのは、"死の商人"と呼ばれ、アジア一帯で武器商人として活動する日系アメリカ人の男。彼は戦時中の軍需産業に深く関わっていた斧江家初代当主が函館のどこかに隠したとされるお宝を探していた。それは、当時、日本の敗色濃厚だった戦況を一変させるほどの強力な兵器だという噂も……」
©2024 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
「劇場版 名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」
ボリューム：1時間50分
監督：永岡智佳
出演：高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也ほか
「長野県・八ヶ岳連峰未宝岳。長野県警の大和敢助が雪山で"ある男"を追っていた時、不意に何者かの影が敢助の視界に。気をとられた瞬間、"ある男"が放ったライフル弾が敢助の左眼をかすめ、大きな地響きとともに雪崩が発生。そのまま敢助を飲み込んでしまい――」
「10カ月後。国立天文台野辺山の施設研究員が何者かに襲われたという通報を受け、雪崩から奇跡的に生還した敢助と、上原由衣が現場へ駆けつけた。事情聴取のさなか天文台の巨大パラボラアンテナが動き出すと、負傷し隻眼となった敢助の左眼がなぜか突如激しく疼きだす。その夜、毛利探偵事務所に、小五郎の警視庁時代に仲の良い同僚だった“ワニ”と呼ばれる刑事から電話が入った。未宝岳で敢助が巻き込まれた雪崩事故を調査しており、事件ファイルに小五郎の名前があったという」
©2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
「劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」
ボリューム：1時間48分
監督重原克也
出演：高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也ほか
月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になれば、Amazonプライム・ビデオのほかにも、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパーなどが利用可能。さらに会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭にも参加できます。
まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第9回
トピックス荒川弘が描く最新幻怪ファンタジーがアニメ化！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
-
第8回
トピックス「Amazonらくらくベビー」は出産準備中＆子育てビギナー家族を救う特典がいっぱい！
-
第8回
トピックス「Amazonプライム・ビデオ」はプライム会員特典だから実質無料!? コスパ最強のエンタメ体験をお約束！
-
第7回
トピックス「Amazon Kids+」は親の不安を解消＆子どもは喜ぶ画期的知育サービス
-
第6回
トピックスAmazonを学割感覚で使い倒せる「Prime Student」は今が登録チャンス！
-
第5回
トピックス欧州の日本小説ブームを牽引した「コンビニ人間」本屋大賞受賞作を耳から楽しめ！【Audibleおすすめ情報】
-
第4回
トピックス異色のミステリー小説「黒牢城」本屋大賞受賞作を耳から楽しめ！【Audibleおすすめ情報】
-
第3回
トピックス破天荒な話題作『成瀬は天下を取りにいく』本屋大賞受賞作を耳から楽しめ！【Audibleおすすめ情報】
-
第2回
トピックス数十万作品を聴き放題のAmazon「Audible」が最初の3ヵ月月額99円キャンペーン実施中
-
第1回
トピックス会社の備品・消耗品を安く便利に買える「Amazonビジネス」に今すぐ無料登録すべし！ 個人事業主もOK
- この連載の一覧へ