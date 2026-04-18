Kindle漫画セール情報「推し漫」 第110回
あの侵略的日常が帰ってくる！『ケロロ軍曹』全巻66%オフであります！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月18日 17時00分更新
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この夏（6月26日）公開の新劇場版アニメが大変楽しみな『ケロロ軍曹』が全巻66％オフセールであります！
今度の劇場アニメ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』は、なんつっても脚本・総監督を、実写化映画『銀魂』やテレビドラマ『今日から俺は』などを撮ったあの福田雄一監督が務めており、監督は、TVシリーズならびに劇場版のケロロアニメの作画監督を務めてきた追崎史敏監督という布陣。ケロロの新作劇場アニメが公開されるのは、2010年以来の16年ぶり。声優陣も過去作から変更なしで、なつかしい面々の新たな侵略的日常が大スクリーンで見られます。
福田雄一×ケロロというこの組み合わせ、今年の夏を暑くしてくれますぞ！
作品紹介
ケロロ軍曹
吉崎観音 (著)
全35巻（完結）
10,912円 (66%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ケロン星の軍人でありながら、超マイペースで日本のオタク文化に染まったケロロと、地球での日常に振り回されるキャラクターたちの掛け合いが魅力の、ほのぼのSFギャグ漫画。
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