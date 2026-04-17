なにぃ!? 300Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで1.7万円台だとッ!?

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KTCの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「H25Y7」が販売中だ。過去価格は2万3980円だが、執筆時点では26％オフの1万7805円で購入できる（4月17日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。300Hzのリフレッシュレート（OC：320Hz）と1msの応答速度を採用する。そのほか、HDR10やアイケア機能なども特徴となっている。

300Hz駆動のゲーミングディスプレーがいまなら1.7万円！

ユーザーレビューを見ると、「コスパ良し、品質良し」「値段の割に300Hz出るのはすごい」といった声が寄せられている。300Hz駆動ながらも2万円台で購入できる手頃さが魅力と言えるだろう。タイムセール中は1.7万円で購入できるので、気になる人は早めにチェックしてみては？