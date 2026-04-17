Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第215回
なにぃ!? 300Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで1.7万円台だとッ!?
2026年04月17日 17時00分更新
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KTCの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「H25Y7」が販売中だ。過去価格は2万3980円だが、執筆時点では26％オフの1万7805円で購入できる（4月17日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。300Hzのリフレッシュレート（OC：320Hz）と1msの応答速度を採用する。そのほか、HDR10やアイケア機能なども特徴となっている。
300Hz駆動のゲーミングディスプレーがいまなら1.7万円！
ユーザーレビューを見ると、「コスパ良し、品質良し」「値段の割に300Hz出るのはすごい」といった声が寄せられている。300Hz駆動ながらも2万円台で購入できる手頃さが魅力と言えるだろう。タイムセール中は1.7万円で購入できるので、気になる人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|KEY TO COMBAT 24.5インチゲーミングモニターFHD 300Hz (320Hz OC可能）1ms(MPRT) Fast IPS HDR10 350cd/m² sRGB119%色域 ・低ブルーライト・フリッカーフリー Adaptive Sync HDMI2.0×2+DP1.4×1 チルト・昇降・ピボットで簡単設置 VESA対応 三年保証付き KTCモニター H25Y7
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