Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第214回
ごろ寝しながらゲームがしたい民へ。スマホ・タブレットに対応する有線モバイルコントローラーがおすすめ
2026年04月17日 16時00分更新
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GameSirのモバイルコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのモバイルコントローラー「GameSir X5 Lite」が販売中だ。価格は5299円。
本製品は、Android・iPad Mini・iPhone 15/16/17に対応する有線モバイルコントローラー。独自のホール効果スティックや、交換用シリコンカバー、連射機能、約135gの軽量設計などが特徴となっている。
スマホやタブレットでゲームをガッツリやりたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「タブレット対応＋有線接続のみは貴重」「ごろ寝しながらプレイできる」「お値段以上の価値がある」といった声が寄せられている。スマホやタブレットでゲームを遊びたい人に刺さるかもしれない。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir X5 Lite スマホ コントローラー 有線接続 iPadmini 、Iphone（15-16-17）、Androidスマホゲームコントローラー 高耐久精密ホールジョイスティックゲームパッド TURBO連射機能 軽量 213㎜の伸縮ホルダー型ゲーミングコントローラー パススルー充電可能 Xbox Cloud/Steam Link/ネイティブゲーム/エミュレーターなど幅広い対応性 交換用シリコンパット 保証あり 日本語取扱説明書同梱
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