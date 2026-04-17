ごろ寝しながらゲームがしたい民へ。スマホ・タブレットに対応する有線モバイルコントローラーがおすすめ

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GameSirのモバイルコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのモバイルコントローラー「GameSir X5 Lite」が販売中だ。価格は5299円。

本製品は、Android・iPad Mini・iPhone 15/16/17に対応する有線モバイルコントローラー。独自のホール効果スティックや、交換用シリコンカバー、連射機能、約135gの軽量設計などが特徴となっている。

スマホやタブレットでゲームをガッツリやりたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「タブレット対応＋有線接続のみは貴重」「ごろ寝しながらプレイできる」「お値段以上の価値がある」といった声が寄せられている。スマホやタブレットでゲームを遊びたい人に刺さるかもしれない。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。