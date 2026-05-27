Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第386回
配信も会議もこれ1本で高音質！ HyperXの有線コンデンサーマイクがスマイルSaleで3万円切り
2026年05月27日 17時00分更新
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HyperXのコンデンサーマイクをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのコンデンサーマイク「HyperX QuadCast 2 S」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、スマイルSaleにより15％オフの2万7200円で購入できる（5月27日時点）。
本製品はUSB接続のコンデンサーマイクで、ゲームのボイスチャットや配信、ウェブ会議などの用途に適している。32bit/192KHzのオーディオ品質のほか、タップ対応のミュート機能センサー、マイクのステータスを可視化してくれるLEDインジケーター、マイクスタンド、ARGB対応のライティングエフェクト、ソフトウェアによるカスタマイズなどが特徴となっている。
汎用性のあるコンデンサーマイク
ユーザーレビューを見ると、「配信やカラオケにもピッタリな製品」「聴き取りやすい」「自分の声がそのままクリアに届く」といった声が寄せられている。ゲームのみならず、配信や仕事でも活躍できる性能がポイントになっているようだ。スマイルSale中は2万円台で購入できるため、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|HyperX QuadCast 2 S コンデンサーマイク USBマイク RGBライティング ブラック テレワーク/ストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け PC Mac メーカー保証2年間 9A273AA
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