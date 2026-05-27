RTX 5070 Ti搭載でガチ性能！ GALLERIAのゲーミングノートは35万円でも納得の高スペック

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GALLERIAの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの16型ゲーミングノートPC「GALLERIA ZL9R-R57T-6」が販売中だ。価格は35万9780円。

本製品は、AMD「Ryzen 9 9955HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは300Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームもクリエイティブも快適にこなせるスペックが◎

ドスパラの製品ページによると、「Apex Legends」は最高設定だと210fps（WQHD）、「Fortnite」は最高設定だと95fps（WQHD）、「Forza Horizon 5」は最高設定だと100fps（WQHD）としている。

35万円台と高価だが、余裕のあるスペックとゲームもクリエイティブもこなせる汎用性の高さが魅力。長期の運用を考えている場合は、本製品のスペックが打ってつけかもしれない。