Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第388回
RTX 5070 Ti搭載でガチ性能！ GALLERIAのゲーミングノートは35万円でも納得の高スペック
2026年05月27日 19時00分更新
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GALLERIAの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの16型ゲーミングノートPC「GALLERIA ZL9R-R57T-6」が販売中だ。価格は35万9780円。
本製品は、AMD「Ryzen 9 9955HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは300Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲームもクリエイティブも快適にこなせるスペックが◎
ドスパラの製品ページによると、「Apex Legends」は最高設定だと210fps（WQHD）、「Fortnite」は最高設定だと95fps（WQHD）、「Forza Horizon 5」は最高設定だと100fps（WQHD）としている。
35万円台と高価だが、余裕のあるスペックとゲームもクリエイティブもこなせる汎用性の高さが魅力。長期の運用を考えている場合は、本製品のスペックが打ってつけかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングノートPC 【 Ryzen 9 9955HX / RTX5070Ti / SSD1TB / メモリ32GB 】 GALLERIA ZL9R-R57T-6 Windows11Home 動画編集 17880-3542
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