ラピトリ搭載だけど5000円台！ MonsGeekの60％有線ゲーミングキーボードがスマイルSaleでよりお得に

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MonsGeekの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、MonsGeekの有線ゲーミングキーボード「FUN60 Pro SP」が販売中だ。過去価格は5980円だが、スマイルSaleにより5％オフの5680円で購入できる（5月27日時点）。

本製品は、60％レイアウトの有線ゲーミングキーボード。0.01～2mmまで調整できるラピッドトリガーをはじめ、5種類の磁気式キースイッチとのホットスワイプ、有線・2.4GHz無線接続、8000Hzポーリングレートなどが特徴となっている。

ラピトリ搭載なのに5000円台はお得すぎる

ユーザーレビューを見ると、「この価格では破格の性能」「打鍵感と反応の気持ちよさが段違い」「ラピトリのキーボードが欲しかったらこれでいい感ある」といった声が寄せられている。打鍵感とコスパの高さがポイントになっているようだ。ラピットトリガー搭載のゲーミングキーボードを安い価格で手に入れたい人におすすめできる。