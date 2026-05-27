Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第385回
ラピトリ搭載だけど5000円台！ MonsGeekの60％有線ゲーミングキーボードがスマイルSaleでよりお得に
2026年05月27日 16時00分更新
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MonsGeekの有線ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、MonsGeekの有線ゲーミングキーボード「FUN60 Pro SP」が販売中だ。過去価格は5980円だが、スマイルSaleにより5％オフの5680円で購入できる（5月27日時点）。
本製品は、60％レイアウトの有線ゲーミングキーボード。0.01～2mmまで調整できるラピッドトリガーをはじめ、5種類の磁気式キースイッチとのホットスワイプ、有線・2.4GHz無線接続、8000Hzポーリングレートなどが特徴となっている。
ラピトリ搭載なのに5000円台はお得すぎる
ユーザーレビューを見ると、「この価格では破格の性能」「打鍵感と反応の気持ちよさが段違い」「ラピトリのキーボードが欲しかったらこれでいい感ある」といった声が寄せられている。打鍵感とコスパの高さがポイントになっているようだ。ラピットトリガー搭載のゲーミングキーボードを安い価格で手に入れたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【国内正規品】MonsGeek(モンスギーク) FUN60 Pro SP 有線モデル HEセンサー 0.01mm ラピッドトリガー対応 磁気スイッチ Akko Glare Magnetic Switch 英語配列 テンキーレス サイドプリント 有線8K ホットスワップ SnapKeys (SOCD)対応 ARGB対応 高コスパ ゲーミングキーボード Black
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