Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第387回
見た目はかわいく、画面は広々WQHD！ Pixioの27型ゲーミングディスプレーがイチオシ
2026年05月27日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Pixioの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの27型WQHDゲーミングディスプレー「Pixio PX278 WAVE White」が販売中だ。参考価格は3万9980円だが、スマイルSaleにより15％オフの3万3900円で購入できる（5月27日時点）。
本製品はWQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）など。HDRやVESA規格への対応、豊富なカラバリなどが特徴となっている。
「かわいい・きれい」で選ぶならPixioで決まり
ユーザーレビューを見ると、「かわいくて綺麗」「画質がきれい」「コスパ最高」といった声が寄せられている。カラバリと画質を評価する人が多いようだ。バランスの良い27型WQHDが欲しい人、色にこだわりたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PX278 WAVE White ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD ホワイト 白 かわいい
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第386回
トピックス配信も会議もこれ1本で高音質！ HyperXの有線コンデンサーマイクがスマイルSaleで3万円切り
-
第385回
トピックスラピトリ搭載だけど5000円台！ MonsGeekの60％有線ゲーミングキーボードがスマイルSaleでよりお得に
-
第384回
トピックスSwitch 2用のメッシュダストカバーが24％オフの989円！ 本体をホコリから守りたい人必見のアイテム
-
第383回
トピックスRTX 5060・32GBメモリー・1TBで抜かりなし！ MSIの15.6型ゲーミングノートが5％オフ
-
第382回
トピックスRTX 5060搭載のGALLERIAが27万円台！ フルHD〜WQHDで快適に遊べるゲーミングPC
-
第381回
トピックス200Hz駆動なのに1万円台！ Acer製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールでよりお買い得に
-
第380回
トピックスWQHD×240Hzで3万円台！ REGZAの27型ゲーミングディスプレーがタイムセール中
-
第379回
トピックスディープピンクのXboxワイヤレスコントローラーがタイムセールで7700円！ 多彩なカラバリも魅力のひとつ
-
第378回
トピックス夜空みたいな限定デザイン、しかも約48g。REJECT限定ゲーミングマウスが実用面も強い
-
第377回
トピックス静音重視の赤軸スイッチを採用する1万円切りのゲーミングキーボード、タイムセールで20％オフ
- この連載の一覧へ