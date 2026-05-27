見た目はかわいく、画面は広々WQHD！ Pixioの27型ゲーミングディスプレーがイチオシ

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Pixioの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの27型WQHDゲーミングディスプレー「Pixio PX278 WAVE White」が販売中だ。参考価格は3万9980円だが、スマイルSaleにより15％オフの3万3900円で購入できる（5月27日時点）。

本製品はWQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）など。HDRやVESA規格への対応、豊富なカラバリなどが特徴となっている。

「かわいい・きれい」で選ぶならPixioで決まり

ユーザーレビューを見ると、「かわいくて綺麗」「画質がきれい」「コスパ最高」といった声が寄せられている。カラバリと画質を評価する人が多いようだ。バランスの良い27型WQHDが欲しい人、色にこだわりたい人におすすめできる。