Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第389回
Xboxワイヤレスコントローラーを買うなら、‟充電式バッテリー＋USB Type-Cケーブルセット"も買っちゃおう！
2026年05月27日 20時00分更新
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【純正品】Xbox 充電式バッテリー + USB-C ケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox 充電式バッテリー + USB-C ケーブル」が販売中だ。価格は2671円。
本製品は、Xboxワイヤレスコントローラー専用の充電式バッテリーとUSB Type-Cケーブルがセットになったもの。プレイ中のほか、プレイしながらの充電も可能だ。最大4時間で充填されるという。乾電池不要でゲームに集中できるところがありがたい。
Xboxユーザーのマストアイテム
ユーザーレビューを見ると、「乾電池よりも良い」「安定の純正バッテリー」「有線にできる神アイテム」といった声が寄せられている。
「Forza Horizon 6」がきっかけでXbox Series X|S、もしくはXboxワイヤレスコントローラーを購入した人は少なくないだろう。乾電池の交換が面倒くさいと考えている人、充電式バッテリーが欲しい人もそうだが、これからXboxワイヤレスコントローラーを買おうとしている人にも強くおすすめしたい。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox 充電式バッテリー + USB-C ケーブル
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