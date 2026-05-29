Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第390回
薄型なのにラピトリ対応、反応速度ガチ勢向け！ Logicool G製ロープロファイルゲーミングキーボードが2万円切り！
2026年05月29日 17時00分更新
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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G515-TKL-RTBKd」が販売中だ。過去価格は2万3500円だが、スマイルSaleにより15％オフの1万9900円で購入できる（5月28日時点）。
本製品は、薄型（ロープロファイル）のデザインを採用するゲーミングキーボード。高速反応のラピッドトリガーに加え、約22mmの薄型ロープロファイルキー、キー押下の深さに応じて異なるアクションを割り当てられる機能、吸音性重視の多層フォームなどが特徴となっている。
ラピトリ搭載のロープロファイルキーボード
ユーザーレビューを見ると、「打鍵感も心地よく、普段のデスクワーク用にも使える」「静音性が高い」「スラスラ打ち込めてとても良い」といった声が寄せられている。ロープロファイルのデザインとラピッドトリガーがポイントになっているようだ。ラピッドトリガー搭載の薄型ゲーミングキーボードが欲しい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Logicool G ラピッドトリガー G515 RAPID TKL 薄型 ゲーミングキーボード G515-TKL-RTBKd アクチュエーションポイント 調整可能 日本語配列 押下圧 35g 有線 テンキーレス 磁気式アナログスイッチ ロープロファイル LIGHTSYNC RGB キーボード 国内正規品※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
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