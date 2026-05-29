薄型なのにラピトリ対応、反応速度ガチ勢向け！ Logicool G製ロープロファイルゲーミングキーボードが2万円切り！

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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G515-TKL-RTBKd」が販売中だ。過去価格は2万3500円だが、スマイルSaleにより15％オフの1万9900円で購入できる（5月28日時点）。

本製品は、薄型（ロープロファイル）のデザインを採用するゲーミングキーボード。高速反応のラピッドトリガーに加え、約22mmの薄型ロープロファイルキー、キー押下の深さに応じて異なるアクションを割り当てられる機能、吸音性重視の多層フォームなどが特徴となっている。

ラピトリ搭載のロープロファイルキーボード

ユーザーレビューを見ると、「打鍵感も心地よく、普段のデスクワーク用にも使える」「静音性が高い」「スラスラ打ち込めてとても良い」といった声が寄せられている。ロープロファイルのデザインとラピッドトリガーがポイントになっているようだ。ラピッドトリガー搭載の薄型ゲーミングキーボードが欲しい人はチェックしてみては？