Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第213回
フルHD環境に適したスペック！ RTX 5060 Ti搭載のゲーミングデスクトップPCが25万円切り
2026年04月17日 16時00分更新
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NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPC「G6ホワイトモデル」が販売中だ。価格は24万9800円。
フルHD環境であれば最新ゲームも快適に遊べるスペック
G6ホワイトモデルは、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR4）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Proといった構成だ。
フルHD環境に適したスペックで、『Apex Legends』や『PUBG』『モンスターハンター：ワイルズ』などの最新ゲームは最高設定でも快適に遊べるという。25万円未満のゲーミングPCを探している人、フルHDディスプレーと相性が良いモデルを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|NEWLEAGUE ゲーミングデスクトップパソコン 特選ミドルスペックモデル Ryzen 7 5700X / RTX5060Ti / メモリー32GB / NVMe SSD Gen4 1TB / 650W電源ユニット G6ホワイトモデル
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