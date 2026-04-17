フルHD環境に適したスペック！ RTX 5060 Ti搭載のゲーミングデスクトップPCが25万円切り

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NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPC「G6ホワイトモデル」が販売中だ。価格は24万9800円。

フルHD環境であれば最新ゲームも快適に遊べるスペック

G6ホワイトモデルは、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR4）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Proといった構成だ。

フルHD環境に適したスペックで、『Apex Legends』や『PUBG』『モンスターハンター：ワイルズ』などの最新ゲームは最高設定でも快適に遊べるという。25万円未満のゲーミングPCを探している人、フルHDディスプレーと相性が良いモデルを探している人におすすめできる。